NYT: Трамп сказав європейцям про наміри зустрітись з Путіним «наступного тижня»

Президент США Дональд Трамп має намір особисто зустрітися з господарем Кремля Владіміром Путіним у межах зусиль із припинення повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дізналось The New York Times із посиланням на два поінформовані джерела.

Як пише NYT, під час розмови з європейськими лідерами у середу Трамп повідомив про наміри зустрітись із Путіним "уже наступного тижня", а після цього - організувати тристоронню зустріч разом із Володимиром Зеленським.

За словами співрозмовника NYT, європейські лідери під час розмови - це були зокрема премʼєр Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц - "здається, погодилися з пропозицією Трампа".

Невідомо, чи погодились на такі зустрічі господар Кремля і президент України.

Розмова Дональда Трампа із Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами відбулась після зустрічі посланника президента США Стіва Віткоффа та господаря Кремля Владіміра Путіна.

У Кремлі заявили, що під час розмови відбувся обмін "певними сигналами" щодо російсько-української війни.

А сам Трамп назвав зустріч "дуже продуктивною" і без деталей повідомив, що "було досягнуто значного прогресу".