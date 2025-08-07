Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп заявив про досягнення «значного прогресу» після розмови його спецпредставника Віткоффа з Путіним

 

Президент США Дональд Трамп заявив про «значний прогрес» після розмови його спецпредставника Стіва Віткоффа з російським президентом Володимиром Путіним.

«Віткофф провів дуже продуктивну зустріч з Путіним, було досягнуто значного прогресу. Усі погоджуються, що ця війна має закінчитися, і ми працюватимемо над цим у найближчі дні та тижні», - написав він у Truth Social.

Зустріч Віткоффа й Путіна відбувалася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир'я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяє запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів.

5 серпня Трамп розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським. За підсумками бесіди Зеленський повідомив, що він і президент США «скоординували» позиції.

Також джерела низки медіа писали, що після зустрічі Віткоффа з Путіним Трамп провів телефонні переговори з Зеленським.

Джерело видання Financial Times стверджує, що Трамп буде «розлючений», якщо візит Віткоффа не принесе ніяких результатів.

Bloomberg стверджує, що Росія спробує задовольнити Трампа, запропонувавши припинити повітряні удари - без припинення війни на землі. На повне припинення вогню Путін не погодиться, бо російські війська, за російськими зведеннями, продовжують просуватися на Донбасі. Зеленський виступає проти «тиші в небі» на користь повного припинення вогню. Reuters пише, що в Москві не вірять, що Трамп здатний запровадити санкції, з якими влада Росії не могла б упоратися.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6110
  0,0735
 0,18
EUR
 1
 48,2854
  0,1940
 0,40

Курс обміну валют на вчора, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2503  0,09 0,21 41,8159  0,09 0,21
EUR 47,8017  0,08 0,17 48,4697  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6450  0,05 0,12 41,6550  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес