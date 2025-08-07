Фінансові новини
Трамп заявив про досягнення «значного прогресу» після розмови його спецпредставника Віткоффа з Путіним
23:53 06.08.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив про «значний прогрес» після розмови його спецпредставника Стіва Віткоффа з російським президентом Володимиром Путіним.
«Віткофф провів дуже продуктивну зустріч з Путіним, було досягнуто значного прогресу. Усі погоджуються, що ця війна має закінчитися, і ми працюватимемо над цим у найближчі дні та тижні», - написав він у Truth Social.
Зустріч Віткоффа й Путіна відбувалася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир'я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяє запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів.
5 серпня Трамп розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським. За підсумками бесіди Зеленський повідомив, що він і президент США «скоординували» позиції.
Також джерела низки медіа писали, що після зустрічі Віткоффа з Путіним Трамп провів телефонні переговори з Зеленським.
Джерело видання Financial Times стверджує, що Трамп буде «розлючений», якщо візит Віткоффа не принесе ніяких результатів.
Bloomberg стверджує, що Росія спробує задовольнити Трампа, запропонувавши припинити повітряні удари - без припинення війни на землі. На повне припинення вогню Путін не погодиться, бо російські війська, за російськими зведеннями, продовжують просуватися на Донбасі. Зеленський виступає проти «тиші в небі» на користь повного припинення вогню. Reuters пише, що в Москві не вірять, що Трамп здатний запровадити санкції, з якими влада Росії не могла б упоратися.
