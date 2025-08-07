Трамп заявив про досягнення «значного прогресу» після розмови його спецпредставника Віткоффа з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив про «значний прогрес» після розмови його спецпредставника Стіва Віткоффа з російським президентом Володимиром Путіним.

«Віткофф провів дуже продуктивну зустріч з Путіним, було досягнуто значного прогресу. Усі погоджуються, що ця війна має закінчитися, і ми працюватимемо над цим у найближчі дні та тижні», - написав він у Truth Social.

Зустріч Віткоффа й Путіна відбувалася за день до закінчення ультиматуму Трампа, який вимагає від Росії до 8 серпня укласти перемир'я з Україною. В іншому випадку президент США обіцяє запровадити стовідсоткові мита на імпорт до США товарів із Росії та її торгових партнерів.

5 серпня Трамп розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським. За підсумками бесіди Зеленський повідомив, що він і президент США «скоординували» позиції.

Також джерела низки медіа писали, що після зустрічі Віткоффа з Путіним Трамп провів телефонні переговори з Зеленським.

Джерело видання Financial Times стверджує, що Трамп буде «розлючений», якщо візит Віткоффа не принесе ніяких результатів.

Bloomberg стверджує, що Росія спробує задовольнити Трампа, запропонувавши припинити повітряні удари - без припинення війни на землі. На повне припинення вогню Путін не погодиться, бо російські війська, за російськими зведеннями, продовжують просуватися на Донбасі. Зеленський виступає проти «тиші в небі» на користь повного припинення вогню. Reuters пише, що в Москві не вірять, що Трамп здатний запровадити санкції, з якими влада Росії не могла б упоратися.