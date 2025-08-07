Зеленський: схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню; головне, щоб вони не обманули нас в деталях

Схоже, що РФ більше налаштована на припинення вогню, тиск на них спрацьовує, головне, щоб вони не обманули в деталях США та Україну, заявив президент України Володимир Зеленський.

Про це він сказав у вечірньому зверненні, коментуючи свою розмову з президентом США Дональдом Трампом.

"Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обманули нас в деталях, ані нас, ані Сполучені Штати", - сказав Зеленський у середу.