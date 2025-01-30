Фінансові новини
- |
- 30.01.25
- |
- 09:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
FT: В ЄС обговорюють ідею повернення до закупівель газу у Росії
08:55 30.01.2025 |
Європейські посадовці почали обговорювати ідею можливості повернення до закупівель газу у Росії в межах потенційного врегулювання війни в Україні.
Про це виданню Financial Times розповіли джерела, знайомі з перебігом обговорень, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначає видання, прихильники ідеї купівлі російського газу стверджують, що це знизить високі ціни на енергоносії в Європі, спонукає Москву сісти за стіл переговорів і дасть обом сторонам привід для запровадження та підтримання режиму припинення вогню.
За словами трьох офіційних осіб, ця ідея була схвалена деякими офіційними особами Німеччини та Угорщини за підтримки інших столиць, які розглядають її як спосіб зниження вартості енергоносіїв у Європі.
Але водночас навіть попереднє обговорення ідеї відновлення поставок російського газу в Європу вже викликало різку реакцію найближчих союзників України в ЄС.
Посадовці і дипломати східноєвропейських країн, багато з яких протягом останніх трьох років працювали над скороченням обсягів російських енергоносіїв, були розлючені цією ідеєю.
"Це безумство. Наскільки дурними ми можемо бути, щоб навіть думати про це як про можливий варіант?", - сказав один з посадовців.
Крім того, відновлення дискусій про відновлення поставок російського газу занепокоїло деяких американських експортерів СПГ, які прагнуть підписати довгострокові угоди про постачання з європейськими компаніями.
За словами двох посадовців, вони побоюються, що будь-яке відновлення українського транзиту може зробити їхню продукцію неконкурентоспроможною.
Інший високопосадовець додав, що "зрештою, всі хочуть знизити ціни на енергоносії".
Раніше у ЗМІ потрапили деталі, що 16-й пакет санкцій буде спрямований на російський алюміній, агропродукцію, "тіньовий флот" танкерів, скраплений газ та банківську сферу.
Водночас нещодавно стало відомо, що Євросоюз не вноситиме повну заборону на закупівлю російського скрапленого природного газу в новий пакет санкцій.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Олігарх проти Левіафана: чому Ілон Маск вирішив «повернути Європі колишню велич»
|У РФ повідомили про атаку безпілотників на нафтобазу «Лукойл» у Кстово Нижньогородської області
|США відправили десятки ракет для Patriot з Ізраїлю в Україну, - Axios
|Українці зможуть створювати направлення на ВЛК у «Резерв+» з 31 січня - заступник міністра оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топ функцій сучасних пральних машин, які справді корисні
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Україна отримає від Франції винищувачі Mirage 2000-5 до 1 квітня
|Посли G7 закликають якнайшвидше вирішити ситуацію довкола АОЗ
|Втрата кворуму Конституційного суду є загрозою для правового порядку України, - Лубінець
|НАБУ зареєструвало провадження проти Умерова за ознаками зловживання владою – ЦПК
|В АОЗ кажуть, що мали лише інформувати Міноборони про призначення, а не узгоджувати їх
|ЄС погодив продовження санкцій проти РФ, пішовши на угоду з Угорщиною
Бізнес
|OpenAI випустила спеціальну версію ChatGPT для держустанов
|X запускає платіжний додаток X Money у партнерстві з Visa
|Норвегія може стати першою країною, яка повністю перейде на електромобілі
|NVIDIA почне поступово відмовлятися від підтримки старих відеокарт, зокрема легендарної GTX 1060
|NVIDIA називає китайську ШІ-модель від DeepSeek «чудовим досягненням у галузі ШІ»
|Звідки взявся DeepSeek та хто стоїть за ШІ-лабораторією, яка шокувала Кремнієву долину
|Гендиректор OpenAI вважає китайську ШІ-модель DeepSeek «вражаючою»