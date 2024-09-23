Міжконтинентальна ракета «Сармат», ймовірно, вибухнула в РФ на космодромі, - ЗМІ

Супутникові знімки показують наслідки великого вибуху на російському космодромі "Плесецьк" в Архангельській області. Ймовірно, це сталося під час випробувань міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) "Сармат", що може нести ядерний заряд.

Видання "Радіо Свобода" поширило супутникові знімки, на яких видно величезну вирву і сліди пожежі на одному зі стартових майданчиків космодрому Плесецьк.

Ознаки великої пожежі в цьому районі також видно на мапі NASA FIRMS, яка відслідковує масштабні теплові аномалії в усьому світі.

OSINT-аналітики вважають, що вирва і пожежа - це наслідки невдалого випробування російської міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат".

Супутникові знімки показують, що вибух на космодромі Плесецьк був такої сили, що фактично знищив випробувальний майданчик

Ймовірно, ракета вибухнула не під час запуску, а ще у шахті під час процесу заправки рідкого палива.

Вибух був такої сили, що фактично знищив увесь випробувальний майданчик.

Однак, вірогідно, міжконтинентальна балістична ракета не була споряджена ядерним зарядом.

Російська влада жодним чином не коментувала вибух на космодромі Плесецьк.

Українське профільне видання Defense Express вказує, що вибух МБР під час випробувань - це надзвичайно рідкісна подія.

"Сам по собі вибух міжконтинентальної ракети при випробувальному старті - це катастрофа, яка може відбуватись буквально раз у півсторіччя. Бо попередній аналогічний епізод, який тут можна пригадати - це вибух аж у жовтні 1960 року на космодромі "Байконур" при першому випробувальному старті міжконтинентальної балістичної ракети Р-16", - зазначає видання.

Раніше західні ЗМІ повідомляли про п'ять невдалих запусків "Сармата".

Що таке ракета "Сармат"

Президент РФ Володимир Путін заявив про розробку кількох видів стратегічних озброєнь, у тому числі МБР "Сармат", під час послання до федеральних зборів у березні 2018 року.

За даними Дослідницької служби Конгресу США (CRS), на цій ракеті буде 10 або більше ядерних боєголовок.

В квітні 2022 року міноборони Росії на тлі вторгнення в Україну заявило про перший успішний випробувальний запуск нової міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат".

"Ця справді унікальна зброя зміцнюватиме бойовий потенціал наших збройних сил, надійно забезпечить безпеку Росії від зовнішніх загроз і змусить задуматися тих, хто в запалі шаленої агресивної риторики намагається загрожувати нашій країні", - сказав тоді Путін.

Москва заздалегідь попередила США про випробування "Сармата", а Вашингтон заявив, що не сприймає цей пуск як загрозу.

"Тест мав рутинний характер, несподіванкою не став, і США не сприйняли його як загрозу", - цитувало чиновника Пентагону видання Politico.

Згідно із заявою міноборони, пуск відбувся 20 квітня 2022 року із космодрому Плесецьк в Архангельській області із шахтної пускової установки. У ньому також сказано, що завдання випробувань "виконані у повному обсязі", "підтверджено розрахункові характеристики" на всіх етапах польоту, навчальні бойові блоки "прибули до заданого району" на полігоні Кура на півострові Камчатка.

Після завершення випробувань ракетний комплекс "Сармат" мав надійти на озброєння.

Москва оголосила, що на бойове чергування він став у вересні 2022 року. Згідно з планами, перший ракетний полк комплексу в кількості 46 ракет мав розміщуватися в Красноярському краї.

Восени того ж року російська влада оголосила, що "Сармат" вже запущено у серійне виробництво.

Але наприкінці 2023 року чинний на той час міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що одним з пріоритетних завдань на 2024 рік є "завершити роботи з постановки на бойове чергування" комплексів "Сармат".

Кадри поки що єдиного успішного запуску МБР "Сармат"

МБР РС-28 "Сармат" повинні були прийти на зміну найпотужнішій у світі стратегічній ракеті шахтного базування РС-20В "Воєвода" (за класифікацією НАТО - SS-18 "Сатана"). Ця застаріла ракета виготовлялася за участі українського підприємства "Південмаш". Але "Сармат" заявляється, як повністю російська розробка.

"Це важкий ракетний комплекс із важкою міжконтинентальною рідинною балістичною ракетою. Вага однієї ракети - понад 200 тонн", - описував виріб командувач ракетних військ стратегічного призначення РФ Сергій Каракаєв. Серійне виробництво ракети планують розгорнути на Красноярському машинобудівному заводі (входить до "Роскосмосу").

Міноборони РФ стверджує, що "Сармат" - найпотужніша ракета з найбільшою у світі дальністю ураження цілей, яка має "унікальні характеристики", що дозволяють "гарантовано долати" будь-які існуючі та перспективні системи протиракетної оборони.

Про це ж казав і Путін - начебто комплекс здатний долати всі сучасні засоби ППО, "аналогів йому у світі немає і ще довго не буде".