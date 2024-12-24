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Суд відмовив ARM у задоволенні позову проти Qualcomm — спробують ще раз
13:21 24.12.2024 |
Присяжні відмовили ARM у двох пунктах з трьох, а щодо Nuvia не дійшли згоди. Компанія позиватиметься проти Qualcomm знову.
ARM вимагатиме повторного розгляду частини свого позову щодо ліцензування проти Qualcomm після неоднозначного рішення у п'ятницю. Журі одноголосно розв'язало два з трьох пунктів на користь Qualcomm, але зайшло в глухий кут у питанні, чи Nuvia, яку придбала Qualcomm, порушила свою угоду з ARM.
«Ми розчаровані тим, що журі не змогли дійти консенсусу щодо претензій. Ми маємо намір домагатися повторного розгляду через безвихідь присяжних. З самого початку нашим пріоритетом був захист інтелектуальної власності ARM та безпрецедентної екосистеми, яку ми створили з нашими цінними партнерами протягом понад 30 років», - йдеться у заяві ARM.
Фактично Qualcomm здобула перемогу у судовій битві проти ARM за звинуваченнями у порушенні ліцензійних угод щодо процесорів Snapdragon X. Процесори містять ядра Oryon, початково розроблені Nuvia для чипів ЦОД за іншою ліцензійною угодою з ARM. Остання незадоволена тим, що технологія Nuvia буде використовуватися для клієнтських пристроїв. Крім того, ARM каже, що умови ліцензування Nuvia не перейшли автоматично до Qualcomm з придбанням у 2021 році, вимагаючи переглянути умови.
Qualcomm стверджувала, що чинна ліцензія на архітектуру набору інструкцій ARM охоплює технологію, розроблену її дочірніми компаніями, включаючи Nuvia. Раніше ARM вимагала від Qualcomm відмовитися від дизайну Nuvia. Qualcomm цього не зробила, а натомість запустила лінійку процесорів Snapdragon X для клієнтських ПК.
Джерард Вільямс III, провідний розробник ядер Oryon та колишній інженер Apple, засвідчив, що їхній дизайн містив менше ніж 1% технології ARM. Це підтвердило думку Qualcomm, що процесори Snapdragon X дотримуються ліцензійних угод, що дозволяє продовжувати розробку та продаж чіпів.
Хоча присяжні не побачили у Qualcomm протиправних дій, вони не змогли дійти згоди щодо того, чи порушила Nuvia власні умови ліцензування з ARM. Теоретично ARM може отримати успіх у разі повторного розгляду.
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