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Мінфін США виділяє Україні допомогу в $3,4 млрд
16:07 30.12.2024 |
Влада США передає $3,4 млрд Україні як бюджетну допомогу, заявила в понеділок глава американського Мінфіну Джанет Єллен.
"У координації з Агентством США з міжнародного розвитку і з Держдепартаментом ми виділяємо $3,4 млрд", - сказала Єллен, слова якої наводить Мінфін США.
Вона пояснила, що це - остання виплата Києву з коштів, виділених Конгресом на ці цілі на 2024 рік.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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