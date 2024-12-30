Мінфін США виділяє Україні допомогу в $3,4 млрд

Влада США передає $3,4 млрд Україні як бюджетну допомогу, заявила в понеділок глава американського Мінфіну Джанет Єллен.

"У координації з Агентством США з міжнародного розвитку і з Держдепартаментом ми виділяємо $3,4 млрд", - сказала Єллен, слова якої наводить Мінфін США.

Вона пояснила, що це - остання виплата Києву з коштів, виділених Конгресом на ці цілі на 2024 рік.

