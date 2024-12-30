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Прокачування газу в Україні з 1 січня подорожчає учетверо через нульовий транзит
14:53 30.12.2024 |
З 1 січня 2025 року тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зростуть у чотири рази. Таке рішення на засіданні 30 грудня ухвалила Нацкомісія з регулювання енергетики у зв'язку з припиненням транзиту російського газу.
"У 2024 році 85% доходу - це транспортування газу походженням з Російської Федерації. Тобто 15% - це те, що залишається нам від внутрішніх замовників. Для повної компенсації не вистачає того підняття тарифу, але ми згодні, ми розуміємо, що економіка України потребує зважених рішень" - сказав на засіданні Дмитро Липпа, гендиректор Оператора ГТС України.
Він запевнив, що Оператор ГТС зі свого боку вжив усіх заходів для зниження витрат: закриваються і консервуються компресорні станції, оптимізують кількість персоналу і видатки.
Згідно з рішенням НКРЕКП, тариф на транспортування природного газу збільшується зі 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м, або майже на 305%.
Це стане додатковим тягарем для промислових підприємств, попередили представники бізнесу, які взяли участь у засіданні.
"Для нашої галузі це збільшення щорічних витрат на 300 млн грн. У поточних умовах, на фоні підвищення тарифів на електроенергію, ми просто не в змозі витримувати таке значне додаткове навантаження", - попередив голова Федерації металургів Сергій Біленький.
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