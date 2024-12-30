США нададуть Україні $15 мільярдів із доходів від заморожених російських активів - Шмигаль

США нададуть Україні 15 млрд доларів, що забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів.

Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі.

"Відповідну угоду підписали український Мінфін і Світовий банк. Це будуть кошти у межах проєкту PEACE in Ukraine та частина внеску США на суму 20 млрд доларів за ініціативою G7, які спрямуємо на соціальні та гуманітарні видатки", - зазначив Шмигаль.

Він подякував США і Світовому банку за реалізацію та підтримку ініціативи, яка змушує Росію платити за агресію проти України.