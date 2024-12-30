Фіцо погрожує Україні відключенням електроенергії за відмову транзиту газу з РФ

Словаччина розгляне відповідні заходи проти України, такі як припинення резервного постачання електроенергії після 1 січня, якщо Київ припинить транзит російського газу , заявив в п'ятницю, 27 грудня, прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо, який нещодавно їздив до Москви на перемовини.

У відеозверненні на Facebook Фіцо повторив свою тезу про те, що припинення постачання газу через Україну вдарить по ЄС та його конкурентоспроможності. Він навів підрахунки, згідно з якими втрати для блоку, мовляв, можуть сягнути 120 мільярдів євро у 2025-2026 роках через вищі ціни не лише на газ, але й на електроенергію, вироблену з цього палива.

Також, за його словами, Словаччина втратить близько півмільярда євро через відсутність транзиту, Україна - майже мільярд євро, а Росія, ймовірно, "лише 2,5 мільярда євро". "Ми знову покарали росіян, чи не так?" - запитав Фіцо.

Фіцо шантажує Зеленського

Відповідальність за це він поклав на президента України Володимира Зеленського. "Після 1 січня ми оцінимо ситуацію і можливості відповідних заходів проти України, - сказав Фіцо. - Якщо це буде неминуче, ми припинимо постачання електроенергії, необхідної Україні під час перебоїв в роботі електромереж. Або ми домовимося про інший план дій".

"Кого хвилює якась Словаччина, правда, пане Зеленський? Але коли вам потрібно щось, щоб не замерзнути взимку, ви пронизливо кричите", - накинувся Фіцо на українського президента.

Наразі Словаччина є другою країною за обсягами як аварійної, так і комерційної передачі електроенергії до України.

Україна перекриє транзит російського газу з 1 січня 2025 року

Попри повномасштабну війну Росії проти України, газ з РФ продовжує надходити до Європи через українську територію за умовами договору, укладеного між російським "Газпромом" і українським "Нафтогазом" п'ять років тому. Термін дії угоди спливає в грудні 2024 року. У Києві підтвердили, що Україна не продовжить угоду з "Газпромом".

Європейська комісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що ЄС серйозно скоротив свою залежність від російського газу за час війни Росії проти України та готовий повністю відмовитися від нього.