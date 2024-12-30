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АНАЛІТИКА

Байден оголосив про виділення $2,5 млрд Україні для сфери оборони - Білий дім

 

Президент США Джозеф Байден оголосив про виділення Україні $2,5 млрд на потреби оборони.

"Сьогодні я з гордістю оголошую про виділення майже $2,5 млрд на допомогу Україні у сфері безпеки, оскільки український народ продовжує захищати свою незалежність і свободу від російської агресії", - йдеться в заяві Байдена, опублікованій на сайті Білого дому в понеділок.

За його словами, допомога охоплює $1,25 млрд для Збройних сил України та пакет заходів у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) на суму $1,22 млрд. За словами президента США, це "забезпечить Україні негайний приплив сил і засобів, які вона продовжує з успіхом використовувати на полі бою, а також довгострокові постачання систем ППО, артилерії та інших найважливіших видів озброєнь".

"Як я й обіцяв раніше цього року, Міністерство оборони вже виділило всі кошти, що залишилися на USAI, виділені Конгресом у рамках додаткової угоди, яку я підписав у квітні, і моя адміністрація повністю використає кошти, виділені Конгресом на підтримку американського обладнання для України. Я доручив своїй адміністрації продовжувати надавати Україні якомога швидшу допомогу - зокрема списувати старе американське обладнання на користь України, швидко відправляти його на поле бою, а потім активізувати оборонно-промислову базу США для модернізації та поповнення наших запасів новою зброєю", - заявив Байден.

Він зазначив, що Міністерство оборони США наразі постачає сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні одиниць бронетехніки, які зміцнять позиції України взимку. "За моєю вказівкою Сполучені Штати й далі невпинно працюватимуть над зміцненням позицій України в цій війні протягом усього терміну, що залишився від мого перебування на посаді", - додав Байден.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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