MediaTek представила новий чип Dimensity 8400, який побудований на тій самій архітектурі, що й флагманський Dimensity 9400

Компанія MediaTek анонсувала новий процесор Dimensity 8400, який є першим у своєму класі з архітектурою "всі великі ядра". Така ж архітектура використовується в новому флагманському чипі Dimensity 9400.

MediaTek Dimensity 8400 містить 8 ядер Cortex-A725 з максимальною тактовою частотою 3,25 ГГц, що забезпечує приріст продуктивності до 41% порівняно з попередньою моделлю Dimensity 8300. Dimensity 8400 також вирізняється зниженим на 44% енергоспоживанням на піку навантаження.

Графічний процесор Mali-G720 MC7, вбудований у чипсет, забезпечує на 24% вищу продуктивність і на 42% більшу енергоефективність. Процесор підтримує екрани з роздільною здатністю WQHD+ і частотою оновлення до 144 Гц, оперативну пам'ять LPDDR5X і сховище UFS 4.0.

Вбудований NPU 880 прискорює завдання, пов'язані зі штучним інтелектом, і підтримує основні мовні моделі. Dimensity 8400 також оснащений ISP Imagiq 1080, який підтримує сенсори до 320 МП і запис відео 4K 60 FPS.

Новий модем 5G забезпечує швидкість завантаження до 5,17 Гбіт/с і може легко перемикатися між мережами Wi-Fi та 5G для підключення до Інтернету. За чутками, першим смартфоном, який отримає чип Dimensity 8400, буде REDMI Turbo 4, який може з'явиться наступного місяця.