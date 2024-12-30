Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок Словаччини - Зеленський

Володимир Путін доручив прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок Словаччини, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини. Тільки це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів по наших електространціях і розподільчій мережі", - написав Зеленський у соцмережі Х в суботу.

Він нагадав, що потреба України в імпорті електрики виникла виключно через окупацію Росією Запорізької АЕС та "цілеспрямоване знищення російськими ракетами та "шахедами" значної частини української тепло- та гідро- генерації електрики.

Зеленський наголосив, що блекауту в Україні не було допущено тільки завдяки героїчній роботі енергетиків і рятівній співпраці з ЄС, США, Великою Британією, Норвегією, Японією та іншими партнерами.

"Тепер Фіцо втягує ще й Словаччину в спробу Росії заподіяти біль українцям. Нагадуємо Фіцо, що, по-перше, підтримка злочинної російської агресії є абсолютно аморальною. По-друге, недалекоглядна політика Фіцо вже залишила народ Словаччини без компенсації за втрату російського транзиту газу, а також може залишити народ Словаччини ще без щонайменше 200 мільйонів доларів щорічно, які Україна сплачує за імпортовану електрику", - зазначив глава держави

Він додав, що імпорт електрики для порятунку небезплатний, і це значні кошти.

"По-третє, для всіх у Європі та, зокрема, для народу Словаччини буде вигідніше з усіх поглядів співпрацювати із сусідами та ЄС заради збільшення постачання у Європу енергоресурів, зокрема газу з Америки й від інших партнерів, і тільки це може зменшити ціну на енергію для більшості сімей", - наголосив Зеленський.

За його словами, частка Словаччини в імпорті електрики в Україну становила близько 19%.

Український уряд працює з іншими сусідами в ЄС, щоб зберегти необхідний обсяг постачання електрики. Оскільки Словаччина - частина єдиного європейського енергоринку, то Фіцо має поважати загальноєвропейські правила.

"Будь-які свавільні рішення в Братиславі чи накази з Москви для Фіцо щодо електрики не призведуть до зупинки імпорту електрики в Україну, але точно можуть призвести до розриву чинної влади Словаччини з європейською спільнотою", - підсумував Зеленський.

Як повідомлялося, 27 грудня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав перспективу ослаблення РФ нереальною, а рішення президента України Володимира Зеленського припинити транзит російського газу - таким, що завдає Європейському Союзу і Словаччині зокрема мільярдних збитків.