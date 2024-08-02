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Україна виплатила 200 мільйонів доларів власникам ВВП-варантів
13:18 02.08.2024 |
Міністерство фінансів України 1 серпня виплатило власникам ВВП-варантів 200,6 млн дол.
Про це Мінфін повідомив у відповідь на запит ЕП.
Платіж за ВВП-варантами складається з двох частин: платежу за згоду змін умов та відсотки на суму 130,1 млн дол, а також відстроченої суми платежу та відсотки на суму 70,5 млн дол за зростання ВВП у 2021 році (цей платіж Україна повинна була сплатити власникам варантів у 2023 році).
"Відзначимо, що близько 20% від суми 70,5 мільйона доларів США буде повернуто Україні як одному з найбільших власників даних інструментів", - зазначили у Мінфіні.
Там додають, що здійснення платежу за згоду зміни умов випуску варантів (на суму 130,1 млн дол) дасть змогу Україні викупити ВВП-варанти за їхньою номінальною вартістю у наступні 3 роки.
"Згідно з досягнутими принциповими домовленостями з власниками єврооблігацій, Україна зобов'язується забезпечити справедливе та рівноправне ставлення до власників ВВП-варрантів під час будь-яких майбутніх операцій з управління державним боргом, а також дотримуватися цілей, закладених в аналізі боргової стійкості МВФ", - додали у Мінфіні.
Зазначимо, що ВВП-варанти - це інструмент, який Україна випустила за підсумками переговорів про реструктуризацію боргу у 2015 році.
Розмір виплат за ВВП-варантами залежить від зростання української економіки у базовому році: чим більшим є темп зростання - тим більшою є виплата. Виплата, яка відбудеться у 2025 році стосуватиметься базового 2023 року. Тоді українська економіка зросла на 5,3% - передусім через низьку базу порівняння з 2022 роком повномасштабного вторгнення.
В умовах відновлення економіки темпи зростання ВВП України можуть перевищувати 4-5% на рік, що автоматично суттєво збільшить розміри виплат за ВВП-варантами. Такі виплати Україні доведеться здійснювати до 2042 року.
Напередодні Україна досягла принципової згоди зі своїми кредиторами про проведення ще однієї реструктуризації єврооблігацій. Водночас на проведення всіх необхідних процедур для завершення реструктуризації необхідний час.
Платіж за одним з випусків єврооблігацій Україна мала здійснити 1 серпня. Надалі, в уряду є грейс-період до 10 серпня, протягом якого ще можна здійснити такий платіж. Інакше вважатиметься, що Україна зазнала технічного дефолту.
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