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Україна розраховує наприкінці грудня отримати $1,1 мільярда від МВФ - Шмигаль

23:29 14.11.2024 |

Економіка

 

Україна розраховує отримати транш від Міжнародного валютного фонду в розмірі 1,1 мільярда доларів наприкінці грудня.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Телеграмі за результатами зустрічі з місією МВФ на чолі з Гевіном Греєм, передає Укрінформ.

Глава уряду подякував команді Фонду за продовження повноцінної роботи місії в Києві, адже це, за його словами, допомагає краще розуміти нагальні потреби України.

«Ми успішно завершили 5-й перегляд програми EFF наприкінці жовтня. Виконали всі структурні маяки для 6-го перегляду. За результатами поточної місії розраховуємо наприкінці грудня отримати наступний транш в розмірі 1,1 млрд доларів», - зазначив Шмигаль.

За його словами, в цьому контексті сторони обговорили подальшу імплементацію реформ, передбачених меморандумом щодо співпраці з МВФ, і прогрес України, який Фонд оцінює дуже високо.

Учасники зустрічі також обговорили макрофінансові питання та потреби України у зовнішньому фінансуванні. Прем'єр-міністр повідомив, що уряд підготував проєкт держбюджету до другого читання. «Розуміємо, як фінансуватимемо ключові видатки. Маємо тут надійну підтримку з боку МВФ, Світового банку, США та ЄС через програму Ukraine Facility, фінансування через інструмент ERA», - зауважив Шмигаль.

На зустрічі також був присутній міністр фінансів Сергій Марченко.
 

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