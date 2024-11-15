Фінансові новини
- |
- 15.11.24
- |
- 01:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна розраховує наприкінці грудня отримати $1,1 мільярда від МВФ - Шмигаль
23:29 14.11.2024 |
Україна розраховує отримати транш від Міжнародного валютного фонду в розмірі 1,1 мільярда доларів наприкінці грудня.
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Телеграмі за результатами зустрічі з місією МВФ на чолі з Гевіном Греєм, передає Укрінформ.
Глава уряду подякував команді Фонду за продовження повноцінної роботи місії в Києві, адже це, за його словами, допомагає краще розуміти нагальні потреби України.
«Ми успішно завершили 5-й перегляд програми EFF наприкінці жовтня. Виконали всі структурні маяки для 6-го перегляду. За результатами поточної місії розраховуємо наприкінці грудня отримати наступний транш в розмірі 1,1 млрд доларів», - зазначив Шмигаль.
За його словами, в цьому контексті сторони обговорили подальшу імплементацію реформ, передбачених меморандумом щодо співпраці з МВФ, і прогрес України, який Фонд оцінює дуже високо.
Учасники зустрічі також обговорили макрофінансові питання та потреби України у зовнішньому фінансуванні. Прем'єр-міністр повідомив, що уряд підготував проєкт держбюджету до другого читання. «Розуміємо, як фінансуватимемо ключові видатки. Маємо тут надійну підтримку з боку МВФ, Світового банку, США та ЄС через програму Ukraine Facility, фінансування через інструмент ERA», - зауважив Шмигаль.
На зустрічі також був присутній міністр фінансів Сергій Марченко.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна розраховує наприкінці грудня отримати $1,1 мільярда від МВФ - Шмигаль
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в рамках Ukraine Facility - Шмигаль
|Кандидат Трампа у держсекретарі обіцяє забезпечувати «мир через силу»
|Волц: Трамп планує посадити Україну і РФ за стіл переговорів
|Трамп заявив, що говорив з Байденом про війну в Україні та Близький Схід
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Корпорація розвитку США запустила новий механізм страхування воєнних ризиків в Україні
|Республіканці в Сенаті США обрали новим лідером проукраїнського політика
|Скандального суддю Вовка відсторонили від здійснення правосуддя
|Топгенерал НАТО: «Якби у росіян не було «ядерки» – ми б допомагали вигнати їх з України»
|Схеми: Родина нардепа «слуг» купила елітну нерухомість у Дубаї на понад $1 млн
|Трамп має намір призначити ексглаву нацрозвідки США Реткліффа директором ЦРУ
|Трамп оголосив ведучого Fox News і критика НАТО майбутнім головою Пентагону
Бізнес
|В Україні запустили маркетплейс для просування IT-компаній
|Безпека перемагає дизайн: Hyundai повертає фізичні кнопки в автомобілі
|Google додає підтримку фотографій у форматі RAW в усі додатки для камер Android
|США заборонили Samsung експортувати мікросхеми до Китаю вслід за TSMC
|Signal отримав нові функції для дзвінків, як в Zoom та Google Meet
|Google запустив в Україні платформу із безкоштовними курсами для вивчення штучного інтелекту
|Honda запускає пілотний проєкт зі спільного використання акумуляторів для електричних скутерів у Швеції