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Трамп: Ми дуже наполегливо працюватимемо щодо РФ та України
08:51 15.11.2024 |
"Ми дуже наполегливо працюватимемо щодо Росії та України. Це (війна. - Ред.) має припинитися. Росія і Україна повинні зупинитися", - сказав він, висловивши жаль щодо загиблих у війні.
За словами Трампа, незалежно від того, "чи це солдати, чи люди, які знаходяться у містах, ми будемо працювати над цим".
Нагадаємо, днями номінований на посаду радника президента США з питань нацбезпеки Майк Волц заявив про намір Трампа посадити Україну і Росію за стіл переговорів і таким чином завершити війну, розв'язану РФ.
Дональд Трамп давно запевняє, що зможе домовитись з президентами України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним про припинення війни, однак про те, як він це зробить, досі лунало вкрай мало деталей.
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