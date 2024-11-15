Трамп: Ми дуже наполегливо працюватимемо щодо РФ та України

Адміністрація Дональда Трампа зосередиться на закінченні війни Росії проти України. Про це заявив сам новообраний президент США на заході у Флориді у четвер, 14 листопада, передає CNN.

"Ми дуже наполегливо працюватимемо щодо Росії та України. Це (війна. - Ред.) має припинитися. Росія і Україна повинні зупинитися", - сказав він, висловивши жаль щодо загиблих у війні.

За словами Трампа, незалежно від того, "чи це солдати, чи люди, які знаходяться у містах, ми будемо працювати над цим".

Нагадаємо, днями номінований на посаду радника президента США з питань нацбезпеки Майк Волц заявив про намір Трампа посадити Україну і Росію за стіл переговорів і таким чином завершити війну, розв'язану РФ.

Дональд Трамп давно запевняє, що зможе домовитись з президентами України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним про припинення війни, однак про те, як він це зробить, досі лунало вкрай мало деталей.