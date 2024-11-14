Кандидат Трампа у держсекретарі обіцяє забезпечувати «мир через силу»

Сенатор Марко Рубіо, якого обраний президент США Дональд Трамп збирається номінувати на посаду держсекретаря, заявив, що буде "забезпечувати мир через силу".

Про це він написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

За словами Рубіо, керівництво Державним департаментом США - це величезна відповідальність, і для нього є "великою честю" така довіра з боку Трампа.

"На посаді Держсекретаря я щодня працюватиму над реалізацією його зовнішньополітичного порядку денного. Під керівництвом президента Трампа ми будемо забезпечувати мир через силу і завжди ставити інтереси американців та Америки понад усе", - підкреслив він.

Рубіо сподівається заручитись підтримкою серед колег у Сенаті, "щоб у президента була сформована команда з питань національної безпеки та зовнішньої політики, коли він вступить на посаду 20 січня".

Нагадаємо, напередодні Трамп оголосив, що його кандидатом на посаду держсекретаря США став сенатор Марко Рубіо.

Тим часом ЗМІ повідомили про занепокоєння у США через кандидатів Трампа на посаду глави Пентагона Піта Гегсета, а також генерального прокурора Метта Гейца.