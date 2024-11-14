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Politico: У Пентагоні стривожені через кандидата Трампа на посаду глави відомства
11:42 14.11.2024 |
Низка чинних і колишніх посадовців Пентагону стурбовані через наміри обраного президента США Дональда Трампа призначити главою відомства ведучого Fox News і ветерана Піта Гегсета.
Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".
Видання зазначає, що попри військовий досвід Гегсет не має достатнього досвіду керування великими структурами.
"Ви б довірили йому керувати Walmart (американська мережа супермаркетів. - Ред.)? Адже саме стільки у нас співробітників", - сказав один з експосадовців американського відомства.
Інший колишній посадовець зазначив, що "люди в шоці" через ймовірне призначення Гегсета.
"Він усього лише персонаж Fox News, який ніколи не працював в уряді", - заявив він.
Чинні посадовці також скептичні щодо можливості Гегсета керувати настільки складним бюрократичним апаратом.
"Це смертельно серйозна робота, і мені здається, що це в основному людина-виконавець, яка найбільше відома тим, що говорить про військову справу і не робить нічого значущого для національної безпеки після служби в армії", - сказав співробітник Міністерства оборони США.
Посадовець додав, що Пентагон - це "величезна бюрократична система", і необхідно розуміти, як вона працює, "щоб підтримувати національну безпеку по всьому світу".
"Це виснажливо і складно, і це зовсім не пов'язано з тим, щоб виходити на Fox News і просторікувати", - зауважив він.
Крім того, вибір Гегсета може відлякати претендентів на понад 80 інших посад у Пентагоні, які мають бути затверджені Сенатом, оскільки міністр оборони, як правило, зберігає за собою право приймати рішення і може нехтувати порадами своїх підлеглих.
Інші посадовці кажуть, що все ще розбираються з наслідками вибору Трампа, не маючи практично ніяких попередніх відомостей про кандидата.
Вони розповідали про те, що ведуть шалений пошук у Google, щоб дізнатися більше про свого можливого нового начальника.
"Я ледве знав, хто він такий", - сказав посадовець Міноборони на умовах анонімності.
Дехто у Пентагоні стривожені, що Гегсет може почати різке скорочення програм відомства без попереднього ознайомлення з ситуацією.
Проте водночас один посадовець висловив сподівання, що Гегсет змінить свій підхід, коли почне отримувати секретні брифінги щодо національної безпеки під час перехідного періоду.
"Щойно вони отримають цю початкову "мозкову атаку" і побачать усе, що відбувається за завісою, я думаю, що це буде крок назад і момент "о боже" для них, щоб усвідомити все те, чого вони не знають", - сказав співрозмовник видання.
Нагадаємо, у вівторок Трамп обрав своїм міністром оборони Піта Гегсета, ведучого Fox News і ветерана, який висловлював презирство до політики керівників Пентагону.
А напередодні Трамп оголосив, що його кандидатом на посаду держсекретаря США став сенатор Марко Рубіо.
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