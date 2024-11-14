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ЗМІ: У Мін’юсті США назвали «божевільним» вибір Трампа на посаду генпрокурора
10:59 14.11.2024 |
Співробітники Міністерства юстиції США заявили, що намір обраного президента Дональда Трампа номінувати на посаду генпрокурора члена Палати представників від Флориди Метта Гейца викликало "шок".
Про це повідомляє телеканал NBC News, інформує "Європейська правда".
Один з посадовців каже, що цей вибір Трампа був "справді приголомшливим", а ще один назвав його "божевільним".
Телеканал нагадує, що Гейц був об'єктом федерального розслідування у справі про торгівлю людьми, що закінчилося без висунення звинувачень.
Він також є затятим прихильником Трампа і регулярно критикував як Міністерство юстиції, так і ФБР, зокрема, закликав до скорочення фінансування ФБР і його ліквідації.
Особливо критично Гейц ставився до розслідування Міністерства юстиції щодо штурму Капітолія 6 січня 2021 року, регулярно поширюючи різні теорії змови з цього приводу.
"Що, в біса, відбувається?!" - коментував номінацію Гейца один з високопосадовців Мін'юсту США.
Цей співробітник назвав "сміховинним" висунення кандидатури Гейца, заявивши, що він не повинен бути затверджений на такий важливий пост на монументальному етапі історії.
Інший співробітник Міністерства юстиції сказав: "Я насилу підбираю слова".
"І послухайте, він володіє унікальною кваліфікацією. Скільки ще потенційних генеральних прокурорів мали досвід роботи як об'єкт кримінального розслідування?" - іронізує інший співрозмовник видання.
Один із нинішніх високопоставлених співробітників Міністерства юстиції "не очікував такого розвитку подій", а інший назвав це "абсолютно неймовірним".
Телеканал зазначає, що в день оголошення Трампа у Мін'юсті США панував "похмурий настрій", а його співробітники міркували про можливий вплив Гейца на відомство.
Кандидатура Гейца на посаду генпрокурора має бути затверджена в Сенаті США. Деякі сенатори-республіканці були здивовані вибором Трампа, хоча поки обережно висловлюються з цього приводу, зазначає телеканал.
ЗМІ також повідомляли, що низка чинних і колишніх посадовців Пентагону стурбовані через наміри обраного президента США Дональда Трампа призначити главою відомства ведучого Fox News і ветерана Піта Гегсета.
Варто зазначити, що напередодні Трамп оголосив, що його кандидатом на посаду держсекретаря США став сенатор Марко Рубіо.
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