Google додає підтримку фотографій у форматі RAW в усі додатки для камер Android

Google анонсувала оновлення для додатків з камерою, яке потішить всіх любителів фотографії. Тепер підтримка формату RAW буде доступна не лише в просунутих додатках, а й у простіших камерах на Android.

Раніше можливість зйомки в RAW була доступна тільки через Camera2 API, що обмежувало її використання професійними додатками. З новим оновленням Google розширює цю функцію на всі пристрої, включно з тими, які використовують бібліотеку CameraX. Ця зміна дасть змогу більшій кількості застосунків, включно із соціальними мережами, пропонувати високоякісні RAW-фотографії.

Фотографії у форматі RAW і JPEG розрізняються за кількома параметрами. JPEG-файли піддаються стисненню, що знижує деталізацію зображень для економії простору. У той час як RAW-фотографії залишаються без стиснення, зберігаючи повний обсяг даних з датчика камери. Це призводить до більшого розміру файлів, але також і до високої якості зображень, що ідеально підходить для подальшого редагування.