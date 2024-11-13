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Google додає підтримку фотографій у форматі RAW в усі додатки для камер Android
09:44 13.11.2024 |
Google анонсувала оновлення для додатків з камерою, яке потішить всіх любителів фотографії. Тепер підтримка формату RAW буде доступна не лише в просунутих додатках, а й у простіших камерах на Android.
Раніше можливість зйомки в RAW була доступна тільки через Camera2 API, що обмежувало її використання професійними додатками. З новим оновленням Google розширює цю функцію на всі пристрої, включно з тими, які використовують бібліотеку CameraX. Ця зміна дасть змогу більшій кількості застосунків, включно із соціальними мережами, пропонувати високоякісні RAW-фотографії.
Фотографії у форматі RAW і JPEG розрізняються за кількома параметрами. JPEG-файли піддаються стисненню, що знижує деталізацію зображень для економії простору. У той час як RAW-фотографії залишаються без стиснення, зберігаючи повний обсяг даних з датчика камери. Це призводить до більшого розміру файлів, але також і до високої якості зображень, що ідеально підходить для подальшого редагування.
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