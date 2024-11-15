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Україна бореться за звільнення всіх своїх територій - Умєров
14:09 15.11.2024 |
Україна бореться за звільнення всіх територій, захоплених Росією за останнє десятиліття, і будь-які твердження про те, що країна переключає свою увагу у війні на безпеку, є хибними, заявив міністр оборони України Рустем Умєров в Осло, передає агентство Reuters.
"Територіальна цілісність є частиною наших цінностей", - сказав Умєров на спільній пресконференції зі своїм норвезьким колегою в п'ятницю.
Відповідаючи на запитання про нібито зміну пріоритетів, Умєров сказав, що це брехня і частина російської пропаганди. "Нашим пріоритетом, як і раніше, залишається захист людей, захист нації, звільнення людей від майже 10 років тимчасової окупації, тому Крим і Донбас є частиною України", - сказав він.
Умєров додав, що люди, які проживають на окупованих Росією територіях, чекають на звільнення.
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