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Волц: Трамп планує посадити Україну і РФ за стіл переговорів
11:49 14.11.2024 |
Ймовірний радник з національної безпеки Майк Волтц у майбутній адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа вважає, що республіканець хоче привести Україну та Росію до переговорів.
Про це пише "Європейська правда" із посиланням на його коментар "Голосу Америки".
Як відомо, Майк Волтц може стати радником з національної безпеки у майбутній адміністрації президента США.
Після зустрічі республіканців з Трампом у середу, 13 листопада, Волтц заявив, що Трамп хоче привести Україну та Росію за стіл переговорів.
"Президент чітко висловився, що він бажає привести обидві сторони до столу переговорів. Він зосереджений на припиненні війни, а не її продовженні", - наголосив він.
Республіканець акцентував, що бачення безпекової політики щодо України залежить від рішення Трампа.
"Це залежить не від мене, а від рішення президента", - додав номінований на посаду радника президента з нацбезпеки.
Зауважимо, що в адміністрації Джо Байдена посаду радника із національної безпеки обіймає Джейк Салліван. Радник відповідає за інформування президента про ключові питання національної безпеки та координацію з різними агенціями.
Як розповідала "Європейська правда", Волтц - ветеран армії США і перший "зелений берет" (служив у Силах спецоперацій США), який обрався до Конгресу.
Напередодні писали, що Fox News кілька співрозмовників проінформували щодо того, що Трамп може незабаром призначити спеціального представника, який відповідатиме за "переговори про припинення війни" України та Росії.
Минулого тижня The Wall Street Journal повідомило, що в оточенні Трампа щодо виконання його обіцянки "швидко припинити війну" в Україні нібито фігурує ідея про заморозку фронту по актуальній лінії з демілітаризованою зоною та 20-річний мораторій на прийняття України в НАТО.
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