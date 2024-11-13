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Безпека перемагає дизайн: Hyundai повертає фізичні кнопки в автомобілі
11:48 13.11.2024 |
В останні роки автомобільна індустрія зазнала значних змін, які призвели до ширшого використання сенсорних дисплеїв. Як наслідок, багато автовиробників відмовляються від фізичних кнопок, віддаючи перевагу мінімалістичним інтер'єрам. Однак Hyundai йде проти цього тренду і повертає кнопки у своїх майбутніх електромобілях.
Інтерес Hyundai до інтер'єрів з сенсорним управлінням надихнувся успіхом Tesla з її великими мультимедійними дисплеями. Безперечно, великі екрани мають ефект «вау», але вони також можуть відволікати водіїв. Дослідження показують, що водії, взаємодіючи із сенсорними екранами, відводять очі від дороги на довший час, що підвищує ризик аварій.
Отже, Hyundai вирішила змінити курс і знову впровадити фізичні кнопки для важливих функцій, таких як керування кліматом і регулювання гучності. Тактильні елементи керування для часто використовуваних функцій дозволяють водіям здійснювати налаштування, не відводячи очей від дороги, що забезпечить безпечніший і зручніший досвід водіння.
Хоча сенсорні екрани виглядають привабливо, користуватися ними може бути складно, особливо під час керування автомобілем. Завдання, які мають бути простими, такі як регулювання температури або зміна радіостанції, на сенсорному екрані можуть швидко стати складними. Фізичні кнопки забезпечують миттєву відповідь, тому їх зручніше і безпечніше використовувати.
Хоча сенсорні екрани мають багато переваг, вони не завжди найкраще підходять для всіх функцій. Автовиробники можуть створити набагато кращий досвід водіння, поєднуючи сенсорні екрани з фізичними кнопками.
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