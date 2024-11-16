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Китай вперше відправив РФ зброю для війни проти України. ЄС готує санкції, - FAZ
23:53 15.11.2024 |
Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти Китаю через те, що країна вперше відправила Росії зброю для використання проти України. У ЄС є "переконливі" докази щодо постачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
За словами джерел видання, високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель поінформував країни ЄС про відповідні дані розвідки та закликав до рішучих дій.
Боррель зазначив, що докази були "переконливими" і продемонстрували "надання смертоносної підтримки" Росії.
"Тепер ми повинні розглянути весь набір інструментів, включаючи заборону на ведення бізнесу з китайськими компаніями, заморожування активів і заборони на в'їзд. Але ви також повинні говорити безпосередньо з Китаєм і дати їм зрозуміти: "Ви завжди казали, що хочете бути нейтральними. Ви не нейтральні. Китай також не прагне до миру. Ви годуєте звіра", - заявив він.
Джерела видання не захотіли вдаватися в подробиці щодо висновків розвідки. Однак високопоставлений дипломат послався на "дуже серйозні" повідомлення інформаційного агентства Reuters.
Наприкінці вересня агенство ексклюзивно повідомило, що дочірнє підприємство російської державної оборонної компанії "Алмаз-Антей" під назвою "Купол" розробило і випробувало в Китаї новий бойовий безпілотник великої дальності та хоче налагодити там серійне виробництво для використання цих дронів у війні проти України. Це було зроблено із залученням китайських експертів.
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