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Шольц подзвонив Путіну, щоб наполягати на переговорах РФ з Україною
16:48 15.11.2024 |
Німецька сторона підтвердила факт телефонної розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца з господарем Кремля Владіміром Путіним у п'ятницю, 15 листопада.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Як повідомив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, Шольц "засудив російську загарбницьку війну проти України і закликав Путіна припинити її та вивести війська".
"Федеральний канцлер наполягав, що Росія має бути готовою до переговорів з Україною з метою досягнення справедливого і тривалого миру і підкреслив непохитну рішучість Німеччини підтримувати Україну в мирному процесі", - йдеться в повідомленні.
Також, додали в уряді ФРН, канцлер підкреслив "непохитну рішучість Німеччини підтримувати Україну в її захисті від російської агресії так довго, як це буде необхідно".
Раніше про телефонну розмову Путіна та Шольца повідомили ЗМІ.
Востаннє вони говорили телефоном 2 грудня 2022 року. Таким чином, канцлер Німеччини став першим главою уряду з країн, що найбільше підтримують Україну, який відновив прямий контакт з Путіним.
Раніше Шольц неодноразово підкреслював, що готовий говорити з Путіним про можливі рішення для припинення російської агресії проти України. Нещодавно канцлер ФРН говорив про готовність провести переговори з лідером Росії "незабаром".
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