Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп заявив, що говорив з Байденом про війну в Україні та Близький Схід

 

Обраний президент США Дональд Трамп сказав, що під час зустрічі з чинним лідером Джо Байденом він обговорив війну в Україні та ескалацію на Близькому Сході.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп розповів в інтерв'ю таблоїду New York Post.

За словами республіканця, він і Байден "обидва були дуже раді бачити один одного" у Білому домі в середу.

"Шлях був довгим шлях. Обидві сторони багато працювали, він також добре попрацював задля передвиборчої кампанії та всього іншого. У нас справді була дуже хороша зустріч", - поділився Трамп.

Він додав, що обговорив з Байденом два питання, щодо яких у них були розбіжності в минулому: війну в Україні, яку Трамп пообіцяв закінчити майже відразу після вступу на посаду, і війну на Близькому Сході, що триває.

"Я хотів - я запитав його думки, і він мені їх виклав. Крім того, ми дуже багато говорили про Близький Схід. Я хотів знати його погляди на те, де ми перебуваємо і що він думає. І він мені їх виклав, він був дуже люб'язний", - розповів Трамп.

Обраний президент також анонсував ще одну зустріч із Байденом у Білому домі до його інавгурації 20 січня та відзначив, що Овальний кабінет, де вони говорили, "дуже гарний".

У Білому домі перед цим повідомляли, що зустріч Дональда Трампа та Джо Байдена тривала близько двох годин.

За останніми підрахунками, Трамп здобув голоси 312 виборників на президентських виборах 5 листопада за мінімально необхідних 270.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3413
  0,0350
 0,08
EUR
 1
 43,9499
  0,0083
 0,02

Курс обміну валют на вчора, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1046  0,07 0,17 41,7265  0,07 0,17
EUR 43,8596  0,09 0,20 44,6023  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3500  0,02 0,06 41,3800  0,01 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес