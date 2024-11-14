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АНАЛІТИКА

Єврокомісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в рамках Ukraine Facility - Шмигаль

 

Європейська Комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в рамках Ukraine Facility, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"ЄК дала позитивну оцінку реформам і зазначила, що уряд виконав необхідні індикатори для отримання цього траншу. Розраховуємо на якнайшвидше погодження рішення з боку Ради ЄС. Після цього загальна сума підтримки в межах Ukraine Facility за цей рік становитиме 16,1 млрд євро", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр зазначив, що навіть попри повномасштабну війну з Росією Україна продовжує реформуватися і трансформуватися для зближення з Європою і повноправного членства в ЄС.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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