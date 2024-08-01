Time розповів про «прохолодні» відносини між Камалою Гарріс та Зеленським

Кореспондент американського журналу Time Саймон Шустер розповів про історію взаємин Володимира Зеленського та віцепрезидентки США Камали Гарріс, яка, імовірно, незабаром стане висуванцем від Демократичної партії на виборах.

Як пише журналіст, Гарріс поки що не має таких теплих відносин із Зеленським, які підтримує президент Байден.

Крім того, протягом останніх років між двома політиками були непрості епізоди, зазначає він.

Зокрема, Шустер розповідає про безпекову конференцію в Мюнхені, яка відбулася незадовго до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Одним із завдань Гарріс була зустріч з українським президентом. Вона мала донести до Зеленського, як США планують реагувати на вторгнення Росії, і що вони не робитимуть.

За даними Шустера, під час розмови із Зеленським Гарріс наполягала, щоб український президент публічно визнав неминучість швидкого початку повномасштабної війни .

"Зеленський на це сказав: я розумію. Наша розвідка також бачить цю інформацію", - згадує тодішній міністр оборони Олексій Резніков, який був на зустрічі.

Втім Зеленський і Гарріс не змогли домовитися про відповідь на майбутнє вторгнення, пише Шустер. За його словами, Зеленський закликав США запровадити превентивні санкції проти Росії, щоб переконати її відмовитися від агресії.

"Якщо напад справді неминучий, стверджував Зеленський, то США повинні надіслати в Україну зброю, зокрема системи протиповітряної оборони, винищувачі та важку артилерію, необхідні для того, щоб запобігти захопленню російськими військами країни", - пише журналіст.

Гарріс відкинула обидві пропозиції, заявивши, що санкції не можна запроваджувати превентивно, оскільки покарання не може здійснюватися ще до скоєння злочину.

За словами Резнікова, замість того, щоб пообіцяти Україні передову зброю, американці тиснули на Зеленського - аби той публічно заявив, що вторгнення неминуче.

"Зеленський чітко запитав Гарріс: "Ви хочете, щоб я це визнав, але що це вам дасть? Якщо я визнаю це тут, у цій розмові, ви накладете санкції?" І він не отримав відповіді", - цитує Шустер колишнього міністра оборони України.

Журналіст зазначає, що це спілкування "задало тон" відносинам Зеленського з Гарріс, які "ніколи не були особливо теплими".

Що ж до зброї, то, як пише Шустер, адміністрація Байдена вважала, що надання Києву сучасних систем лише зміцнить переконання Путіна, що Україна стає державою-сателітом НАТО.

Іншим завданням Гарріс у Мюнхені було згуртування європейських лідерів для спільної відповіді, якщо російське вторгнення відбудеться, і викладення позиції США.

За словами неназваного чиновника Білого дому, Камала Гарріс багато подорожувала, намагаючись згуртувати європейських союзників і підтримати українців у їхній війні проти Росії. Так, невдовзі після початку вторгнення вона відвідала Польщу та Румунію, щоб зустрітися з європейськими лідерами та військовослужбовцями США на східному фланзі НАТО.

У публікації також вказано, що зазвичай контакти із Зеленським підтримував президент Байден, який мав тісні зв'язки з Україною ще з часів свого віцепрезидентства.

Гарріс жодного разу не їздила в Україну - на відміну від Байдена та ключових членів його адміністрації, таких як радник із національної безпеки, голова Держдепартаменту чи міністр оборони.

На зустрічах з українськими офіційними особами вона висловлювала співчуття їхньому важкому становищу, сказав один з представників Білого дому, "але я б назвав це формальним співчуттям, в рамках протоколу".

Втім, Харріс нещодавно брала участь у саміті у Швейцарії, який організувала Україна.

Однак і ця зустріч із Зеленським була такою ж формальністю, як і попередні, - пише Шустер.

"Зеленський скуто зачитав набір підготовлених заяв, подякувавши президенту Байдену та Конгресу за підтримку".

У відповідь Гарріс зазначила, що це буде її шоста зустріч з президентом України від початку повномасштабної війни. "Не остання", - з усмішкою відповів Зеленський. "І, сподіваюся, в кращі часи", - сказала Гарріс", - пише видання.

Втім представники Білого дому також наполягають, що політикиня налаштована на допомогу Києву так само рішуче, як нинішній президент США, пише Шустер.

Саймон Шустер - один з найвідоміших західних журналістів, які пишуть про Україну. Нещодавно він випустив книгу про Зеленського, в якій описана біографія президента України та його життя у перші місяці війни.