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АНАЛІТИКА

ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав людини у Криму

 

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у вівторок, 25 червня, оголосив вердикт Великої палати суду у справі "Україна проти Росії (щодо Криму)" , повідомили у пресслужбі суду. Оголошення відбулося під час громадських слухань у Палаці прав людини у Страсбурзі.

Ухвалене рішення стосується не самої анексії , а дій Росії після неї. У ньому зокрема йдеться про те, що Росія визнана винною у систематичних порушеннях прав людини в Криму.

Серед іншого, "кримська справа" стосується переслідувань кримчан за проукраїнську позицію, депортації до Росії українських "засуджених" у сфабрикованих справах, повідомили у пресслужбі суду.

"Суд одноголосно постановив, що Росія повинна якомога швидше вжити заходів для безпечного повернення відповідних ув'язнених, переведених з Криму до пенітенціарних установ, розташованих на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

ЄСПЛ одноголосно постановив, що Росією були порушені стаття 2-га (право на життя), 3-тя (заборона нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження), 5-та (право на свободу та безпеку), 6-та (право на справедливий суд), 7-ма (немає покарання без закону), 8-ма (право на повагу до приватного та сімейного життя), 9-та (свобода віросповідання), 10-та (свобода вираження поглядів), 11-та (свобода зібрань), 14-та (заборона дискримінації) та 18-та (обмеження використання обмежень прав) Європейської конвенції з прав людини , а також статті 1-ша Протоколу №1 (захист власності), статті 2-га Протоколу №1 (право на освіту) та стаття 2-га Протоколу №4 (свобода пересування).

"Розгромне для РФ рішення"

Уповноважена українського мін'юсту у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко назвала рішення суду "розгромним" для РФ.

"Сьогодні, 25 червня 2024 року рішенням по суті зведено нанівець десятирічні розповіді Росії, що права людини в Криму дотримуються! Це рішення є першим, в якому міжнародна судова інстанція визнала рф відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь", - зазначила вона.

Також Сокоренко назвала рішення ЄСПЛ унікальним, адже ряд висновків та порушень Конвенції з прав людини суд визнав вперше в своїй практиці (застосування російського законодавства, незаконні суди, примусова зміна громадянства).

Скарги України

Україна, яка звернулася до найвищої судової інстанції Європи з першою скаргою ще у 2014 році, стверджувала, що Росія неодноразово порушувала права людини в Криму, відколи Москва анексувала цю територію всупереч міжнародному праву.

Звинувачення України включали придушення українських ЗМІ та української мови в школах, незаконні затримання представників кримськотатарської спільноти та українців, жорстоке поводження з цивільними особами.

Росія бойкотувала слухання у ЄСПЛ

Слухання у міждержавній справі України проти Росії розпочалися у грудні 2023 року.

Як наголошувала під час слухань голова суду Сіофру О'Лірі, під час розгляду російська сторона не відповідала на листи і не коментувала докази, подані Україною, через що слухання щодо "кримської справи" ЄСПЛ провів без участі Росії.

Росія була виключена з Ради Європи після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Як наслідок, вона більше не є членом Європейської конвенції з прав людини, за дотриманням якої слідкує суд у Страсбурзі. Однак суд все ще може виносити рішення щодо інцидентів, які сталися до виключення Росії.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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