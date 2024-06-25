МКС видав ордер на арешт Шойгу і Герасимова

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу та глави Генерального штабу Валерія Герасимова через удари по цивільних об'єктах та мирних громадянах України.

У повідомленні суду сказано, що позов проти Шойгу і Герасимова стосуються події, що відбулися з жовтня 2022 року до щонайменше березня 2023-го.

Їх звинувачують у воєнних злочинах - нападах на цивільні об'єкти та заподіянні надмірної випадкової шкоди цивільним особам, а також у злочинах проти людяності.

"Є достатні підстави вважати, що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за вказані злочини", - йдеться в рішенні суду.

За висновком суддів, Герасимов і Шойгу, який з травня 2024 року обіймає посаду секретаря Ради безпеки РФ, несуть відповідальність за ракетні удари по енергетичній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року.

"У цей період російські збройні сили завдали велику кількість ударів по багатьох електростанціях і підстанціях в Україні", - сказано в пресрелізі суду.

Досудова палата МКС вважає, що такі удари були спрямовані проти цивільного населення України, що є воєнним злочином.

Раніше, 5 березня, суд у Гаазі видав ордери на арешт двох командирів російських військ найвищого рівня - адмірала Віктора Соколова й генерала Сергія Кобилаша.

Рік тому, у березні 2023 року, МКС видав ордери зна арешт президента Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Підставою депортація дітей з окупованих територій України в Російську Федерацію, заявили судді МКС.

МЗС Росії тоді заявляло, що рішення Міжнародного суду в Гаазі не мають юридичної сили для Росії.

Порушення прав людини в Криму

Також 25 червня Європейський суд з прав людини визнав Росію винною за позовом України про порушення Європейської конвенції з прав людини в анексованому Криму.

Європейський суд з прав людини на слуханнях за позовом України проти Росії щодо порушення останньою прав людини в анексованому Криму визнав Росію винною, передав кореспондент FRЕЕДОМ із зали засідань.

Поданий Україною позов розглядався з 2020 року.

Справа стосувалася звинувачень Росії у систематичних переслідуваннях українців за їхню політичну позицію чи проукраїнську діяльність на території окупованого Криму з моменту його анексії у 2014 році, або в Російській Федерації, наголошувалося на сайті ЄСПЛ.

Незабаром після повномасштабного російського вторгнення в Україну Росію виключили із Ради Європи. Росія також перестала бути учасницею Європейської конвенції з прав людини.