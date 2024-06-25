Фінансові новини
- |
- 25.06.24
- |
- 16:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
МКС видав ордер на арешт Шойгу і Герасимова
14:44 25.06.2024 |
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу та глави Генерального штабу Валерія Герасимова через удари по цивільних об'єктах та мирних громадянах України.
У повідомленні суду сказано, що позов проти Шойгу і Герасимова стосуються події, що відбулися з жовтня 2022 року до щонайменше березня 2023-го.
Їх звинувачують у воєнних злочинах - нападах на цивільні об'єкти та заподіянні надмірної випадкової шкоди цивільним особам, а також у злочинах проти людяності.
"Є достатні підстави вважати, що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за вказані злочини", - йдеться в рішенні суду.
За висновком суддів, Герасимов і Шойгу, який з травня 2024 року обіймає посаду секретаря Ради безпеки РФ, несуть відповідальність за ракетні удари по енергетичній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року.
"У цей період російські збройні сили завдали велику кількість ударів по багатьох електростанціях і підстанціях в Україні", - сказано в пресрелізі суду.
Досудова палата МКС вважає, що такі удари були спрямовані проти цивільного населення України, що є воєнним злочином.
Раніше, 5 березня, суд у Гаазі видав ордери на арешт двох командирів російських військ найвищого рівня - адмірала Віктора Соколова й генерала Сергія Кобилаша.
Рік тому, у березні 2023 року, МКС видав ордери зна арешт президента Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Підставою депортація дітей з окупованих територій України в Російську Федерацію, заявили судді МКС.
МЗС Росії тоді заявляло, що рішення Міжнародного суду в Гаазі не мають юридичної сили для Росії.
Порушення прав людини в Криму
Також 25 червня Європейський суд з прав людини визнав Росію винною за позовом України про порушення Європейської конвенції з прав людини в анексованому Криму.
Європейський суд з прав людини на слуханнях за позовом України проти Росії щодо порушення останньою прав людини в анексованому Криму визнав Росію винною, передав кореспондент FRЕЕДОМ із зали засідань.
Поданий Україною позов розглядався з 2020 року.
Справа стосувалася звинувачень Росії у систематичних переслідуваннях українців за їхню політичну позицію чи проукраїнську діяльність на території окупованого Криму з моменту його анексії у 2014 році, або в Російській Федерації, наголошувалося на сайті ЄСПЛ.
Незабаром після повномасштабного російського вторгнення в Україну Росію виключили із Ради Європи. Росія також перестала бути учасницею Європейської конвенції з прав людини.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|МКС видав ордер на арешт Шойгу і Герасимова
|Іспанія відправила Україні другу партію ракет для Patriot і танки Leopard
|У Люксембурзі стартують переговори про вступ України в ЄС
|Тищенко отримав підозру за фактом подій у Дніпрі, - ДБР
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Удар по центру далекого космічного зв'язку під Євпаторією: ЗМІ показали супутниковий знімок
|Удар по складу «Шахедів» на Кубані: у ВМС уточнили кількість знищених російських дронів
|ЗМІ: ЄС схвалив виділення до 1,4 млрд євро з доходів з росактивів на купівлю зброї для України
|Нові санкції ЄС закривають порти Європи для «тіньового флоту» РФ
|ЄС запровадив санкції проти російського аналога SWIFT
|ЄС офіційно схвалив 14 пакет санкцій проти РФ, що вперше б'є по російському газу
|ЄС створив лазівку, щоб обійти вето Угорщини на підтримку України
Бізнес
|Apple і Meta обговорили партнерство в галузі АІ - WSJ
|Індія побудує повноцінний багаторазовий космічний човник після третього випробування прототипу RLV-LEX
|Microsoft почала розгортання нової функції для Windows 11, яка дає змогу користувачам керувати пристроями Android прямо з меню «Пуск»
|Китай і ЄС почнуть перемовини щодо нових мит на електромобілі
|Huawei анонсувала власну мову програмування Cangjie
|SpaceX представив Starlink Mini – компактний термінал для супутникового інтернету, який можна заживити від павербанка
|Лідерство Китаю на ринку електрокарів коштувало йому щонайменше $230 млрд