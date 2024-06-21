Шмигаль про підвищення податків: «В жодну таку нараду особисто я залучений не був»

Питання підвищення податків офіційно на рівні Кабінету міністрів наразі ще не обговорювалося.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді, свідчить стенограма на сайті парламенту.

"Я повторю свою відповідь. Ми не починали на рівні уряду офіційних обговорень щодо підняття податків. В жодну таку нараду особисто я залучений не був", - наголосив голова уряду.

Що відомо про майбутнє підвищення податків?

Як повідомялося, 19 червня голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що у Верховній Раді очікують пропозиції уряду щодо підвищення податків, зокрема військового збору, вже найближчим часом. З огляду на ситуацію, вони будуть достатньо радикальними, зазначав депутат.

На початку червня міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що Мінфін все ще здійснює розрахунки і шукає найоптимальніший варіант перекриття бюджетної потреби на сектор оборони і безпеки.

Раніше, наприкінці травня, Гетманцев заявляв, що, щоб знайти додаткові джерела фінансування армії владі доведеться підвищити основні податки, у тому числі податок на додану вартість (ПДВ), військовий збір із зарплат та акцизи.

За даними джерел української редакції Forbes, наразі Кабінет міністрів працює над законопроєктом про підвищення податків. Зміни торкнуться податку на додану вартість та військового збору, який можуть не лише підвищити, а й запровадити для ФОПів на спрощеній системі оподаткування.

Зокрема, військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%, це дозволить додатково зібрати із зарплат українців 90-100 млрд грн на рік. Таку ж ставку військового збору в 5% можуть запровадити й для фізосіб-підприємців, що працюють на спрощеній системі оподаткування.

Водночас про рівень підвищення ПДВ наразі ще остаточно не визначилися. Ймовірне підвищення - на рівні на 2-3%. У разі підвищення ПДВ на 2 в. п. чи 3 в. п. до держбюджету можуть додатково зібрати 70-80 млрд грн або 100-120 млрд грн відповідно.