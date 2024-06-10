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АНАЛІТИКА

Половина українців за конструктивну критику влади, майже третина – за її посилення – КМІС

15:56 10.06.2024 |

Політика

 

Половина опитаних українців (50%) вважає, що критика окремих дій влади має бути в конструктивних рамках, щоб не розхитували ситуацію в країні, водночас третина (31%) вважає, що вже зараз критика має бути жорсткою і безкомпромісною, йдеться в результатах дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 16-22 травня.

Серед опитаних лише 13% вважають, що зараз узагалі не слід допускати критику, решта 5% не змогли визначитися зі своєю думкою.

Половина українців за конструктивну критику влади, майже третина – за її посилення – КМІС

 

У регіональному розрізі розподіл думок досить схожий на заході, у центрі й на півдні України, де більшість (62-66%) вважає, що критика має бути в конструктивних рамках або її взагалі не має бути. Водночас на сході ситуація практично паритетна - 49% виступають за більш конструктивну критику, 47% наполягають на жорсткій безкомпромісній критиці.

Половина українців за конструктивну критику влади, майже третина – за її посилення – КМІС

 

У рамках цього ж опитування ставили запитання про довіру президенту України Володимиру Зеленському. Загалом главі держави довіряють 59% респондентів (із них повністю - 21%, скоріше - 38%), не довіряють - 36% (із них зовсім не довіряють - 22%, скоріше не довіряють - 14%).

Половина українців за конструктивну критику влади, майже третина – за її посилення – КМІС

 

Серед тих, хто зовсім не довіряє президенту, 62% вважають, що критика влади має бути жорсткою і безкомпромісною, однак навіть серед них третина (34%) вважає, що критика має бути щонайменше в конструктивних рамках. Водночас серед тих, хто скоріше не довіряє Зеленському, ситуація протилежна: більшість (59%) наполягає на конструктивних рамках для критики або взагалі є проти неї і 39% підтримують жорстку безкомпромісну критику.

Серед тих, хто довіряє президенту, 76-77% вважають, що критика має бути в конструктивних рамках або її взагалі не має бути. 18-20% респондентів кажуть про необхідність жорсткої безкомпромісної критики.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький наголосив, що більшість українців підтримує конструктивну співпрацю з елементами здорової критики та без деструктивної агресивності, тому закликав владу, журналістів і громадських активістів також бути спокійними, виваженими і конструктивними.

"Результати опитування показують, що українці переважно займають досить прагматичну й виправдану позицію. Так, представники влади не повинні мати "імунітет" від критики на тлі повномасштабної війни. І водночас опозиційні політики, критично налаштовані журналісти та громадські активісти не повинні руйнувати стабільність і розхитувати ситуацію", - зазначив він.

Опитування проводили серед 1067 повнолітніх респондентів з усіх підконтрольних регіонів України методом інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (CATI). За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, і 1,5% для показників, близьких до 5%. В умовах війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення, але отримані результати зберігають високу репрезентативність.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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