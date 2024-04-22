Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нацбанк ускладнив виведення валюти за кордон для бізнесу за рішенням Кабміну

17:34 22.04.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Національний банк України (НБУ) змінив процедуру надання окремих дозволів на проведення валютних операцій у разі надходження відповідного клопотання від Кабінету Міністрів.

Зміни внесені постановою правління НБУ №46 від 19 квітня та набули чинності з 20 квітня, повідомляє пресслужба регулятора.

Так, якщо раніше звернення Кабінету Міністрів були ключовою підставою для ухвалення Нацбанком окремого рішення щодо надання дозволу на проведення валютної операції, то відтепер НБУ також значною мірою орієнтуватиметься на власний аналіз можливих наслідків таких рішень.

Національний банк, зокрема, братиме до уваги, чи узгоджується надання окремих дозволів на проведення валютних операцій із:

* цілями забезпечення макроекономічної, фінансової та зовнішньої стабільності;

* Стратегією пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

У пресслужбі Нацбанку пояснили, що зміни внесені з метою узгодження нормативно-правових актів із законом №3624-ІХ, що набрав чинності з 19 квітня. Крім того, відповідні зобов'язання НБУ взяв на себе згідно з положеннями Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ.

Як повідомлялося, Кабмін своїми розпорядженнями від 6 і 13 лютого схвалив клопотання до НБУ з проханням дозволити виведення валюти за кордон компаніям, що входять до груп ДТЕК та "Метінвест" Ріната Ахметова, "Кернел" Андрія Веревського, "Інтерпайп" Віктора Пінчука, а також "ВФ Україна" ("Vodafone Україна"). Загальна сума, заявлена у таких клопотаннях, становить понад $1,8 млрд.

Майже у всіх випадках українські підприємства планують перерахувати валюту на користь зареєстрованих за кордоном материнських компаній для виплат за євробондами або ж у якості повернення кредитів, наданих їх дочірнім підприємствам в Україні.

Після цього Національний банк уточнив правила придбання валюти для бізнесу, щоб запобігти непродуктивному відпливу капіталу з України.

Крім того, сумніви у доцільності надання низці найбільших українських фінансово-промислових груп дозволу на виведення валюти за кордон висловив Міжнародний валютний фонд (МВФ). Зокрема, МВФ вважає, що такий індивідуальний підхід не відповідає Стратегії пом'якшення валютних обмежень, яку Нацбанк затвердив улітку минулого року для виконання зобов'язань за програмою розширеного фінансування EFF.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,7836
  0,0043
 0,01
EUR
 1
 42,3118
  0,0703
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5550  0,10 0,26 40,1592  0,17 0,42
EUR 42,3271  0,13 0,32 43,1438  0,15 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7800  0,02 0,05 39,8200  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес