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Зеленський підписав закон про перенесення підвищення податків для ФОПів на 1 січня

10:34 25.12.2024 |

Економіка, Право

 

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який виправляє норму про підвищення податків для фізичних осіб - підприємців. Нові ставки діятимуть не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект №9319 на сайті Ради.

"Повернуто з підписом президента", - йдеться на сайті.

Зеленський підписав закон про перенесення підвищення податків для ФОПів на 1 січня

 

Крім ФОПів підвищення податків переноситься для юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування третьої групи.

Закон про підвищення податків

Закон про підвищення податків набув чинності з 1 грудня. Основним у ньому було підвищення ставки військового збору з усіх доходів українців з 1,5% до 5%.

Крім того, закон зобов'язує платити військовий збір фізичних осіб-підприємців. Вони мали заплатити його за четвертий квартал 2024 року. Однак 4 грудня Верховна Рада ухвалила зміни і перенесла сплату військового збору для ФОПів на 2025 рік.

Закон встановлює обов'язок сплати 1% військового збору для платників податків, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, а саме, для фізичних осіб-підприємців ІІІ групи та юридичних осіб ІІІ групи.

Також передбачено встановлення військового збору для ФОПів - платників єдиного податку I, II і IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень на місяць).

З 1 січня 2025 року запроваджується щомісячна звітність з ЄСВ (єдиного соціального внеску), ПДФО (податку з доходів фізосіб) і ВЗ (військового збору) для всіх податкових агентів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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