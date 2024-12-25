Підвищення військового збору з 2025 року - роз’яснення Мінфін

Міністерство фінансів України оприлюднило роз'яснення щодо застосування нових ставок військового збору для різних категорій платників податків, які почнуть діяти з 2025 року.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну, передає Укрінформ.

Зазначається, що для фізичних осіб-підприємців першої, другої та четвертої груп ставка військового збору з 1 січня 2025 року становитиме 800 грн на місяць, що дорівнює 10% від мінімальної заробітної плати (8000 грн).

Платники єдиного податку третьої групи сплачуватимуть військовий збір у розмірі 1% від обороту за підсумками першого кварталу 2025 року.

Для фізичних осіб ставка військового збору за задекларованими доходами 2024 року залишається на рівні 1,5%, окрім доходів від операцій з майном та успадкованого майна, які оподатковуються за ставкою 5% з 1 грудня 2024 року. Так, з 1 січня 2025 року ставка збору для задекларованих доходів зросте до 5%.

Водночас, ОВДП та військові облігації для фізичних осіб, а також соціальні виплати, пенсії та стипендії не оподатковуватимуться військовим збором. Для військовослужбовців та працівників силових структур ставка залишається незмінною - 1,5%.



