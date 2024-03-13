Резолюція ЄП: конфісковані гроші РФ - на відбудову України

Європарламент ухвалив нову законодавчу резолюцію щодо директиви про виявлення та арешт активів кримінального походження, яка дасть змогу оперативно заморожувати та конфісковувати ці гроші на території ЄС. У документі йдеться про те, що російські активи, конфісковані через її агресивну війну, мають стати "внеском у відбудову України". Відповідна резолюція була ухвалена у середу, 13 березня, у Страсбурзі під час сесійного засідання Європарламенту.

Міжнародні злочинці мають виплачувати репарації потерпілим державам

Єврокомісія повинна розробити рекомендації щодо використання конфіскованих активів і майна для компенсації, реституції та репарацій державам, які постраждали від міжнародних злочинів, йдется у документі. "Якщо активи були конфісковані у зв'язку з російською агресивною війною проти України або пов'язаними з цим злочинами (...), то ці активи або чисті доходи, отримані в результаті ліквідації таких активів мають бути спрямовані на внески у відбудову України", - наголошується у резолюції.

Як пояснюють у комітеті Європарламенту з питань громадянських свобод, права та внутрішніх справ, нова директива стосуватиметься ширшого спектру правопорушень, скоєних злочинними організаціями, зокрема, торгівля людьми, наркотиками чи зброєю. Вона спрямована на удосконалення законодавства і дасть змогу швидко блокувати підозрілі активи. Окрім того, директива передбачає суворі заходи у випадках "ухилення від конфіскації за допомогою третьої особи".

Для того, аби зробити розслідування щодо походження активів ефективнішими, Офісам з повернення активів, які діють у державах-членах ЄС, будуть надані ширші повноваження. Вони також отримають повний доступ до інформації про нерухоме майно та комерційні реєстри. Окрім того, у ЄС тепер з'являться два нових типи конфіскації: конфіскація без обвинувального вироку та конфіскація статків, походження яких не з'ясоване.

Шукати активи кримінального походження стане простіше

Доповідач Європарламенту з питання конфіскації активів, румунський депутат від Європейської народної партії Лорант Вінче, виступаючи перед голосуванням, наголосив, що нова директива "націлена на фінансові прибутки, які отримують міжнародні злочинні організації". За його словами, прибутки цих груп у ЄС становлять 150 мільярдів євро, "і лише один відсоток цих активів вдалося конфіскувати". Причина цього полягала у тому, що правоохоронні органи ЄС не мали змоги оперативно встановити кримінальне походження грошей, "а обмін інформацією щодо цього між країнами навіть у межах ЄС дуже обмежений і повільний".

Вінче наголосив, що ухвалена директива дає змогу кардинально змінити цю ситуацію. Оскільки відтепер "всі органи, які займаються виявленням активів, матимуть негайний доступ до всіх національних баз даних, в яких зберігається інформація про активи, що дасть змогу їх заморозити до того, як вони будуть переміщені". А шпаринки у законодавстві, які використовували злочинці, щоб уникнути конфіскації, "будуть закриті, зокрема, завдяки пункту про конфіскацію активів незрозумілого походження, пов'язаного з кримінальною активністю".