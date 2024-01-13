Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи можна говорити про «гарантії безпеки» від Британії

Після підписання безпекового договору між Україною та Великою Британією лідери двох країн розійшлися у характеристиці того, чи можна називати її угодою про безпекові гарантії.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Так, на пресконференції у Києві після підписання угоди президент Володимир Зеленський, описуючи її, вживав виключно слово "гарантії" або фразу "безпекові гарантії". "(Україна отримала) безпекові гарантії від визначної глобальної сили - Великої Британії", - повідомив, зокрема, він.

Натомість британський прем'єр Ріші Сунак, повідомляючи про підписаний документ, обрав інший термін і кілька разів підкреслив, що йдеться про "безпекові запевнення" (security assurances).

Утім, в одному фрагменті виступу Сунак несподівано змінив формулювання і сказав, що підписана угода "розширює безпекові гарантії від Британії для України до безпрецедентних". Але у відповіді на уточнювальне запитання "Європейської правди" про те, чи можна говорити про гарантії безпеки, як наполягає Україна, Сунак виправився, і підкреслив, що це security assurances у рамках обіцянки, яку Україна отримала від держав G7 на саміті НАТО.

Як відомо, ця термінологія має важливе політичне значення. Для України згадка про "безпекові запевнення" (security assurances) є токсичною, оскільки саме такий термін містився у назві сумнозвісного Будапештського меморандуму. Саме через це Україна наполягає на ухваленні "безпекових гарантій" - на які, втім, не готові партнери.

Примітно, що текст угоди, оприлюднений у п'ятницю, не містить жодного з цих термінів. Натомість у документі йдеться про "співпрацю у сфері безпеки" і "допомогу у сфері безпеки".

Нагадаємо, під час візиту Ріші Сунака до Києва 12 січня відбулося підписання двосторонньої безпекової угоди між Британією та Україною, яка діятиме до вступу України в НАТО.