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Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи можна говорити про «гарантії безпеки» від Британії
22:37 12.01.2024 |
Після підписання безпекового договору між Україною та Великою Британією лідери двох країн розійшлися у характеристиці того, чи можна називати її угодою про безпекові гарантії.
Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Так, на пресконференції у Києві після підписання угоди президент Володимир Зеленський, описуючи її, вживав виключно слово "гарантії" або фразу "безпекові гарантії". "(Україна отримала) безпекові гарантії від визначної глобальної сили - Великої Британії", - повідомив, зокрема, він.
Натомість британський прем'єр Ріші Сунак, повідомляючи про підписаний документ, обрав інший термін і кілька разів підкреслив, що йдеться про "безпекові запевнення" (security assurances).
Утім, в одному фрагменті виступу Сунак несподівано змінив формулювання і сказав, що підписана угода "розширює безпекові гарантії від Британії для України до безпрецедентних". Але у відповіді на уточнювальне запитання "Європейської правди" про те, чи можна говорити про гарантії безпеки, як наполягає Україна, Сунак виправився, і підкреслив, що це security assurances у рамках обіцянки, яку Україна отримала від держав G7 на саміті НАТО.
Як відомо, ця термінологія має важливе політичне значення. Для України згадка про "безпекові запевнення" (security assurances) є токсичною, оскільки саме такий термін містився у назві сумнозвісного Будапештського меморандуму. Саме через це Україна наполягає на ухваленні "безпекових гарантій" - на які, втім, не готові партнери.
Примітно, що текст угоди, оприлюднений у п'ятницю, не містить жодного з цих термінів. Натомість у документі йдеться про "співпрацю у сфері безпеки" і "допомогу у сфері безпеки".
Нагадаємо, під час візиту Ріші Сунака до Києва 12 січня відбулося підписання двосторонньої безпекової угоди між Британією та Україною, яка діятиме до вступу України в НАТО.
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