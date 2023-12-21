Рада легалізувала медичний канабіс

Верховна Рада у другому читанні проголосувала за закон #7457, який легалізує медичний канабіс. "За" проголосували 245 депутатів.

Дискусії про це тривали роками. Через суперечливі позиції депутати так і не наважувалися ухвалювати рішення.

Під медичним канабісом розуміють спектр фармацевтичних препаратів на основі канабіноїдів.

Після того, як цей проєкт набуде чинності, в Україні почнуть використовувати канабіс для лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, заявляли представники влади.

Вирощування та імпорт

Верховна Рада дозволила і завезення ліків на основі медичного канабісу, і вирощування в Україні рослин для виготовлення ліків, заявив голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький у коментарі ВВС Україні.

"Легалізація медичного канабісу відбулась для 2 млн українських хворих, які цього потребують, вони отримають ці ліки у дуже короткий термін. Президент має підписати, і за 6 місяців уряд має підготувати всі підзаконні акти", - зазначив Радуцький.

Наприклад, розповідає депутат, МОЗ має затвердити протокол лікування хворих на епілепсію за допомогою медичного канабісу. Після проходження всіх процедур ці ліки можна буде отримати строго за електронним рецептом.

За його словами, ліки можуть почати ввозити в Україну, як тільки завершать підготовку всіх документів.

Лікування препаратами на основі медичного канабісу потребують мільйони українців, говорив раніше Радуцький. За його словами, ці препарати використовують при лікуванні хронічного болю, епілепсії, анорексії, посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту та ревматизму, астми, хвороб Альцгеймера та Паркінсона та багатьох інших важких захворювань.

При цьому політики запевняють, що поліція та Держлікслужба запровадять жорсткий контроль за використанням медичного канабісу.

В МОЗ наполягають, що законопроєкт передбачає достатній рівень контролю - в тому числі завдяки системі електронних рецептів, яку запровадили кілька років тому, саме щоби контролювати обіг рецептурних препаратів.

За приблизними оцінками, до повномасштабного вторгнення Росії ліків на основі медичного канабісу потребували понад 2 млн пацієнтів. Але через війну ця цифра збільшиться до щонайменше 6 млн людей, зокрема, поранених військових та цивільних.

Не все так однозначно

За закон не голосувала фракція ЄС, вимагаючи його доопрацювання. За словами депутатів, у цій редакції закон навряд чи щось змінить для хворих.

"Закон не буде працювати і не буде допомагати пацієнтам. У певних нормах дозволили використання продуктів канабісу для лікування, але є інші норми, які це забороняють. Цей закон писався для того, щоб західні компанії могли тут вирощувати, не завжди під достатнім контролем, продукти для вивезення. До лікування людей з ПТСР цей закон не має жодного відношення", - заявив після голосування Микола Княжицький, депутат від фракції "ЄС" під час прямого ефіру у тіктоці депутату Олексію Гончаренку.

#знеболь7457

На підтримку легалізації медичного канабісу багато виступили громадські активісти, політики, блогери.

У соцмережах запустили флешмоб #знеболь7457 із закликом до депутатів голосувати "за". Долучились і журналісти з музикантами. Серед них - журналістка Яніна Соколова, головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва, шеф-кухар Євген Клопотенко, лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин, лідер "O.Torvald" Євген Галіч.

У дописах на своїх сторінках у Facebook вони розповідають про необхідність медичного канабісу для пацієнтів та військових із посттравматичним стресовим розладом, а також закликають депутатів не вдаватися до популізму і підтримати законопроєкт 7457.

Про свій досвід вживання медичного канабісу під час боротьби з онкологією розповідає Яніна Соколова.

"На третій день зле так, що не допомагає жоден із препаратів знеболення. Найсильніші пластирі та ін'єкції не давали жодного повного знеболювального ефекту. Навпаки. Давали побічну дію. Блювоту, висипку і купу різних шлункових наслідків. Хотілося лізти на стіни. Викручувало тіло так, ніби сотні бджіл жалять судини. Все це було до покупки моїм другом сигарети з олією канабісу всередині. Це був просто подих спокою. Без побічної дії. Хіба що їсти хотілося", - написала вона.

Щоб не терпіти біль

Ухвалити цей проєкт закликав і Володимир Зеленський, "щоб всім українським громадянам не довелося терпіти біль, стрес і травми війни".

Варто зазначити, що в цьому питанні він змінював свою позицію кілька разів. Під час передвиборчої кампанії у 2019 році висловлювався за легалізацію, а після обрання - почав говорити, що це не на часі. Очевидно, переживаючи за рейтинги через суперечливе питання.

В Міністерстві охорони здоров'я не раз закликали парламент ухвалити це рішення, оскільки воно наблизить країну до європейської системи охорони здоровʼя.

Наприклад, Польща легалізувала застосування медичного канабісу для пацієнтів з тяжкими захворюваннями з 2018 року. Серед інших країн, де канабіс можна отримати як ліки при окремих станах, - Канада, Ізраїль, Австралія, Чехія, Австрія, Франція і Німеччина.

Утім деякі противники легалізації медичного канабісу вважають, що не готова до нього сама українська держава.

У "Міжнародній антинаркотичній асоціації", організації, що пропагує "профілактику з наркоманією" і підтримує комерційні реабілітаційні центри для нарко- і алкозалежних, вважають, що у випадку легалізації медична марихуана загрожує опинитися не в тих руках - через корупцію.