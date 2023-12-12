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МВФ встановив для України 12 додаткових вимог
11:05 12.12.2023 |
Міжнародний валютний фонд у понеділок, 11 грудня, опублікував оновлений меморандум про економічну та фінансову політику в межах другого перегляду кредитної програми. У ньому повідомляється, що Україна взяла на себе зобов'язання за 12 додатковими вимогами.
З попередніх вимог, які Україна повинна була виконати для другого перегляду, країна виконала 11, але чотири - з затримкою.
Один маяк - створення концептуальної записки щодо програми "5-7-9" з пропозиціями залишити її лише для малих та середніх компаній - Україна не виконала, його перенесли на кінець березня.
До кінця року залишаються ще три "старі" маяки:
→ перегляд поточних процедур управління державними інвестиціями;
→ затвердження Національної стратегії доходів;
→ ухвалення законодавства для підвищення інституційної незалежності САП.
Ще один "старий" бенчмарк - підготовка засад оздоровлення банків у консультаціях з ФГВФО та експертами МВФ - перенесли з кінця березня 2024 року на кінець грудня 2024 року, а маяк "запровадження методології оцінки ризиків під час здійснення нагляду" залишається на кінець червня.
Додалися такі маяки:
→ знайти джерела для збільшення власних надходжень бюджету 2024 року на 0,5% ВВП (кінець лютого);
→ змінити КПК в частині розгляду справ ВАКС одним суддею або колегією з трьох суддів (кінець березня);
→ ухвалити закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки (кінець червня);
→ провести зовнішній аудит фінансового стану компаній теплокомуненерго, з розбивкою боргів до і після лютого 2022 року (кінець червня);
→ провести аудит ефективності податкових пільг та втрат від них (кінець липня);
→ ухвалити закон про створення нового суду для розгляду справ проти держорганів - НБУ, НАБУ, НАЗК (кінець липня);
→ розробити політику державної власності держпідприємств, дивідендну політику та стратегію приватизації (кінець серпня);
→ визначити найбільш постраждалі від війни держкомпанії та підготувати оцінку потенційних фіскальних та квазіфіскальних ризиків (кінець вересня);
→ провести зовнішній аудит ефективності НАБУ (кінець вересня);
→ за допомогою МВФ провести діагностику довоєнного процесу підготовки середньострокового бюджету для посилення стратегічного підходу до бюджету (кінець жовтня);
→ ухвалити постанову з планом дій, які встановлять чіткий зв'язок між середньостроковим бюджетним плануванням та капітальними видатками, а також визначать Мінфін відповідальним за нагляд (кінець грудня);
→ збереження всіх державних банків в управлінні Мінфіну, передання всіх націоналізованих несистемних банків у Фонд гарантування вкладів (постійний маяк).
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