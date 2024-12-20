Унаслідок кібератаки РФ витоку персональних даних із держреєстрів не підтверджено - Стефанішина

Унаслідок кібератаки РФ на мережеву інфраструктуру Міністерства юстиції, що обслуговує державні реєстри, витоку персональних даних не підтверджено, повідомила віцепрем'єр-міністерка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.

"Я перед пресконференцією отримала інформацію від голови держслужби спецзв'язку та захисту інформації про те, що витік даних наразі не підтверджується", - сказала Стефанішина на пресконференції в п'ятницю в Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Водночас в.о. керівника департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов заявив, що Служба поки що не може спростувати інформацію, що витоку даних не сталося, оскільки триває відповідне дослідження.

"Після отримання всіх необхідних даних, ми надамо вам всю інформацію", - додав він.

Як повідомлялося, 19 грудня Міністерство юстиції України заявило про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри.

Пізніше віцепрем'єрка Стафанішина повідомила, що РФ здійснила кібератаку на державні реєстри, що перебувають у компетенції Мін'юсту, з метою порушення роботи критичної інфраструктури, їх роботу тимчасово припинено. Вона зазначила, що час першочергового відновлення становитиме орієнтовно до двох тижнів. За її словами, першочергово буде відновлено Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців і Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.