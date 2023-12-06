Зеленський скасував звернення до сенаторів США - Шумер

Президент України Володимир Зеленський увечері у вівторок, 5 грудня, несподівано скасував брифінг з американськими сенаторами, на якому він мав закликати продовжити військове фінансування для Києва з боку США. Про це повідомив лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер.

"Зеленський, до речі, не зміг з'явитися - щось сталося в останню хвилину - на наш брифінг", - сказав Шумер журналістам, цитує AFP.

Водночас, в соціальних мережах українського президента було опубліковане його традиційне щоденне вечірнє відеозвернення. В ньому Зеленський повідомив, що ЗСУ збили російський бойовий літак у районі Зміїного в Чорному морі, який "заходив" для удару по Одеській області.

Також, серед іншого, він повідомив про започаткування спеціальної ініціативи для усіх воїнів, відзначених званням Героя України, - вони мають отримати від держави квартиру. Документи на 21 таку квартиру Зеленський вручив сьогодні. Усього наразі звання Герой України удостоєні 360 захисників, частина з них - посмертно.

Як повідомлялось, 5 грудня, о 22-й годині за київським часом, Зеленський мав виступити по відеозв'язку перед сенаторами США на закритому брифінгу. Запрошення до цього український президент отримав від адміністрації президента США Джо Байдена, щоб сенатори "могли безпосередньо почути від нього, що саме стоїть на кону".

На закритому брифінгу сенатори заслухають міністра оборони США Ллойда Остіна та інших американських високопосадовців, відповідальних за національну безпеку. За даними Associated Press, на 6 грудня заплановане тестове голосування щодо запиту адміністрації США на допомогу Україні.

Нагадаємо, у жовтні президент США Джо Байден запросив у Конгресу 61,4 мільярда доларів для України, але законодавці не домовилися про виділення грошей через спротив республіканців, які мають більшість у Палаті представників.

4 грудня у листі до лідерів Сенату та Палати представників директорка адміністративно-бюджетного управління Білого дому Шаланда Янг попередила, що гроші на купівлю зброї та техніки для Збройних сил України закінчаться до кінця року. Вона наголосила, що припинення поставок американських озброєнь поставить під загрозу "не тільки досягнуті Україною успіхи, а й підвищить імовірність військових перемог Росії".