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Байден після переговорів знову назвав Сі Цзіньпіна диктатором
08:57 16.11.2023 |
В Сан-Франциско завершилась зустріч американського президента Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Байден вже назвав переговори "великим прогресом".
Детальніше про зустріч двох світових лідерів читайте в матеріалі РБК-Україна.
Загальні враження від саміту
Президент Джо Байден у соцмережі Х заявив, що під час зустрічі було досягнуто "великого прогресу". Пізніше на пресконференції він сказав, що це були "одні з найефективніших переговорів".
Джерела CNN однак зазначили, що за результатами перемовин не було укладено спільної декларації про співпрацю чи загальної заяви.
При цьому, тон співрозмовників вони назвали "шанобливим, але прямим". Але на пресконференції Байден заявив, що все ще вважає Сі "диктатором".
"Він є диктатором у тому розумінні, що керує комуністичною країною", - пояснив президент США, додавши, що китайський уряд "повністю відрізняється" від американського.
Водночас, Сі закликав Сполучені Штати "не планувати придушення або стримування Китаю".
"Китай не планує перевершити або скинути Сполучені Штати, і Сполучені Штати не повинні планувати придушення або стримування Китаю", - сказав він.
На пресконференції за підсумками зустрічі Байден сказав, що США продовжуватимуть конкурувати з Китайською Народною Республікою , але будуть робити це "відповідально", щоб не створювати "ненавмисного конфлікту".
Що говорили про Україну
Під час пресконференції Байден повідомив, що обмінявся з Сі "думками щодо регіональних і глобальних питань", у тому числі стосовно відмови Росії припинити війну проти України, а також конфлікту в секторі Гази.
Відновлення військової співпраці
Лідери домовилися "відновити військову співрацю на високому рівні між двома країнами на основі рівності та поваги". Обидві сторони також відновлять зустрічі між своїми міністерствами оборони, консультації з морської військової безпеки та розпочнуть переговори між керівниками командувань.
Крім цього, як зазначає CNN з посиланням на неназваного чиновника, Байден закликав Китай бути більш прозорим у питанні розвитку ядерної сфери, а також слідкувати за розвитком штучного інтелекту.
Питання Тайваню
Під час розмови Сі закликав припинити надавати Тайваню зброю та підтримати "возз'єднання" Китаю з островом. Крім цього, він висловив надію, що Байден скасує односторонні санкції, що стосуються Китаю.
Сі сказав, що Китай надає перевагу мирному возз'єднанню, і виклав умови, за яких буде застосовано силу. Байден у відповідь повторив позицію США щодо підтримки миру та стабільності в регіоні.
"Дивіться, мир - це добре, але в якийсь момент нам потрібно буде рухатися до більш загального врегулювання", - заявив у відповідь Сі.
Крім цього, на зустрічі США попросили Китай поважати виборчий процес на Тайвані напередодні голосування в січні.
Напруженість на Близькому Сході
Байден закликав Сі використовувати важелі впливу Китаю на Іран, щоб застерегти від ширшої ескалації в регіоні. Під час переговорів міністр закордонних справ Китаю Ван І сказав, що вони вже провели дискусії з іранцями на цю тему.
Пізніше помічники Байдена сказали, що їм так і не стало зрозуміло, наскільки серйозно Іран сприйняв повідомлення Китаю.
Боротьба з наркотиками
Високопоставлений американський чиновник сказав CNN, що Китай погодився переслідувати компанії, які виробляють хімічні речовини-прекурсори фентанілу, потужного наркотику, який розпалив наркокризу в Сполучених Штатах. США уважно спостерігатимуть, чи дотримується Китай зобов'язань, взятих на саміті.
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