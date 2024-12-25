Франція закінчила підготовку українських пілотів для літаків Mirage 2000-5F

У Франції закінчилася піврічна підготовка українських пілотів і наземного персоналу для винищувачів Dassault Mirage 2000-5F, повідомляє в соціальній мережі X канал French Aid to Ukraune.

"Після шести місяців навчання українських пілотів і механіків на Mirage 2000-5F підготовка завершилася", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в середу.

Як повідомлялося, у листопаді посол Французької Республіки в Україні Гаель Вейсьєр підтвердив, що на початку 2025 року французькі винищувачі Dassault Mirage 2000-5F буде поставлено в Україну. Посол не інформував, яку кількість літаків може бути передано, зазначивши, що це має оголошувати влада.

Водночас французьке медіа OpenNews повідомляло в листопаді з посиланням на депутата Національних зборів Франції, заступника голови Комітету з питань оборони в парламенті Франка Джилетті, що Франція "незабаром" поставить Збройним силам України перші шість Mirage 2000-5F з "повною моделлю підтримки". Раніше ЗМІ писали про три літаки, які надійдуть на початку 2025 року.

Dassault Mirage 2000-5F - французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений у 1970-х роках фірмою "Дассо". На озброєнні з 1984 року.

Основний бойовий літак ВПС Франції наприкінці XX - початку XXI століття. Перебуває на озброєнні кількох країн Азії, Європи та Латинської Америки.