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У МВФ відреагували на спробу депутатів порушити зобов'язання України щодо фінмоніторингу РЕРів
13:21 16.10.2023 |
Поправки до законопроєкту №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб) щодо відтермінування набуття чинності до моменту вступу України до ЄС і створення реєстру PEP суперечать домовленостям України й Міжнародного валютного фонду (МВФ) і міжнародним стандартам у цій сфері, заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.
"Ефективний режим боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму (AML/CFT) є суть важливим для зусиль у подоланні корупції. Узгодження дефініції національного публічного діяча (PEP) в Україні з міжнародними стандартами AML/CFT було й залишається ключовою реформою в попередніх і чинних програмах, які підтримує МВФ, і так само важливе на шляху до членства в ЄС", - ідеться у відповіді Степаняна на інформаційний запит агентства "Інтерфакс-Україна".
За його словами, важливо не допустити створення реєстру національних публічних діячів на основі персоналій з огляду на те, що такий підхід не підтримує ні організація, яка запроваджує стандарти AML/CFT, - Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FAFT), ні державні інститути України.
"Оскільки терміну виконання цього структурного маяка на кінець вересня не дотримано, фахівці МВФ дуже розраховують, що реформа буде ухвалена й реалізована на практиці без зволікань", - зазначив постійний представник фонду.
Як повідомлялося, парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики 13 жовтня рекомендував ВР ухвалити в цілому законопроєкт №9296-д у редакції, що посилює вимоги до такого моніторингу лише з моменту вступу України до ЄС.
"На жаль, комітет підтримав законопроєкт про РЕР у редакції, що набуває чинності з моменту вступу України до ЄС, тобто в редакції, що не дасть нам розпочати перемовини про членство. За відповідну правку не голосував. Вважаю це рішення помилковим і таким, що підлягає перегляду", - прокоментував це рішення голова комітету Данило Гетманцев.
"Сьогодні на комітеті прийняли редакцію закону про політично значущих осіб, яка не відповідає вимогам наших партнерів з ЄС. Це неприйнятно для нас, буду ініціювати повторне засідання комітету для перегляду редакції законопроєкту до другого читання", - заявив також голова правлячої фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Гетманцев повідомив, що вже повторно скликає комітет для розгляду цього законопроєкту в понеділок. Він додав, що переконаний, що комітет має показати всій Верховній Раді приклад переваги інтересів країни над власними.
Фінкомітет 4 вересня рекомендував ВР прийняти за основу цей законопроєкт, який відновлює скасований торік довічний статус PEP, але запроваджує ризик-орієнтований підхід під час фінмоніторингу таких осіб. Ухвалення цього закону є важливим структурним маяком програми співпраці з МВФ.
Законопроєкт №9269-д після певної паузи, пов'язаної з браком достатньої підтримки, ухвалено в першому читанні 21 вересня 260 голосами, однак до нього було внесено норму про створення реєстру PEP.
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