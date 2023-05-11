«Гєна в курсі справи»: Журналісти оприлюднили свідчення про вплив колаборанта Богуслаєва на нардепа від «Слуги народу»

Підозрюваний у колабораціонізмі президент "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв намагався заблокувати передачу Мі-2 для ГУР Міноборони, залучивши до цього народного депутата від "Слуги народу" Геннадія Касая.

Про це свідчать записи телефонних розмов Богуслаєва, оприлюднені програмою "Схеми" (проєкт Радіо Свобода).

Зокрема, у квітні 2020 року Богуслаєв давав вказівки розібрати гелікоптер на запчастини та приховати документи, необхідні для його експлуатації.





Як свідчать записи розмов, 21 квітня минулого року президент "Мотор Січі" здійснив декілька дзвінків, щоб заблокувати передачу вертольота ГУР Міноборони. Серед його співрозмовників того дня були директор з маркетингу та торгівлі "Мотор Січі" Павло Касай, керівник відокремленого підрозділу підприємства Ігор Костюк та конструктор Роман Мироненко, керівник авіаційного компанії "АгроавіаДніпро", на території якої знаходився гелікоптер, Олександр Понікаревич, співробітник обслуговуючої компанії Олександр Корнієнко.

Богуслаєв також намагався заблокувати передачу Мі-2, залучивши до цього народного депутата від "Слуги народу" Геннадія Касая, який є вихідцем з "Мотор Січі" і братом директора з маркетингу та торгівлі підприємства Павла Касая.

Як свідчать записи, допомагала у цьому і Наталія Ульяненко, яка раніше працювала на "Мотор Січі" і мала вплив на ухвалення рішень на користь Богуслаєва в різних владних кабінетах, в тому числі, на рівні Генштабу.

"Це Міністерство оборони, це Головне управління розвідки. Зараз Гєна (Геннадій Касай, - ред.) не бере слухавку, в них зараз зустріч з керівником цього відділу, цього підрозділу. Гєна в курсі справи - має зараз з ними... з ним там це питання обговорювати. Наталія Борисівна (Ульяненко, - ред.) теж зі свого боку підключилась", - говорив телефоном Богуслаєву 21 квітня 2022 року Павло Касай.

Водночас Богуслаєв тоді погоджувався із тим, що розвідники мали право на вилучення гелікоптера, згідно із законом "Про правовий режим воєнного стану". Не вплинуло на його рішення не віддавати борт і те, що представники ГУР склали відповідний акт з подальшою компенсацією.

Попри спроби Богуслаєва блокувати процес, розвідникам все ж вдалось вилучити Мі-2 для потреб армії.

У розслідуванні "Схеми" також наводять документи, які свідчать про те, як Богуслаєв намагався продати армійцям низку гелікоптерів, щонайменше на одному з яких, літати було "ризиковано для життя".

Богуслаєв всі обвинувачення заперечує. Під час судового засідання він пояснив зняття деталей "звичайним робочим процесом". Народний депутат Геннадій Касай у розмові зі журналістами відповів, що надасть відео-коментар, але більше на зв'язок не виходив. Наталія Ульяненко стверджує, що не пам'ятає про свою залученість чи вплив на цей процес. Вона також повідомила, що і досі працює на "Мотор Січі" - радницею нового керівника.

Як повідомлялося, Геннадій Касай з 2009 року працював гендиректором спорткомплексу "Мотор Січі", у 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга Народу" за виборчим округом №74 (Запорізька область) як безпартійний. У Верховній Раді він досі входить до Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Серед помічників Касая була Наталія Ульяненко та низка інших радників Богуслаєва.

Нагадаємо, 23 жовтня 2022 року СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Наступного дня суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.

Наприкінці березня 2023 року Богуслаєву повідомили про підозру у ще одній справі за статтею 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період). Підставою для цієї підозри і стали дії Богуслаєва, спрямовані на перешкоджання передачі гелікоптера типу МІ-2 ГУР Міноборони для виконання бойових завдань.

Наказом Верховного головнокомандуючого на початку листопада стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

"Мотор Січ" є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.