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Нацбанк підвищив облікову ставку до 14,5%

14:11 23.01.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Правління Національного банку України (НБУ) у четвер ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних із 24 січня, реагуючи на зростання інфляції до 12% за підсумками 2024 року, це підвищення ставки відповідає очікуванням учасників ринку.

"Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних. Це рішення спрямоване на підтримання стійкості валютного ринку, збереження інфляційних очікувань під контролем, розворот інфляційного тренду і поступове сповільнення інфляції до цілі 5%", - ідеться у пресрелізі регулятора на його сайті.

НБУ допускає, що стримування цінового тиску вимагатиме подальшого посилення процентної політики. Зокрема, згідно з релізом, оновлений макропрогноз центробанку передбачає подальше підвищення облікової ставки для стримування інфляції.

"НБУ, ймовірно, продовжить посилення відсоткової політики на найближчих засіданнях Правління з питань монетарної політики в разі збереження ознак стійкості інфляційного тиску та загрози розбалансування інфляційних очікувань", - зазначається в ньому.

Відповідно слідом за обліковою було підвищено ставки за депозитними сертифікатами овернайт - до 14,5%, тримісячними депозитними сертифікатами - до 17% і кредитами рефінансування - до 17,5%.

Як повідомлялося, попередній жовтневий прогноз динаміки облікової ставки передбачав її збереження на рівні 13% річних протягом першого півріччя 2025 року, з подальшим зниженням на 0,4 в.п. як у третьому, так і в четвертому кварталах - до 12,2% річних за підсумками року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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