Мінфін України оприлюднив Меморандум про умови отримання макрофіндопомоги ЄС у 2023 році

Меморандум про взаєморозуміння, підписаний Україною та ЄС 16 січня, містить 20 пунктів за чотирма блоками, від прогресу у виконанні яких залежатиме виділення другого та наступного траншу розширеної макрофінансової допомоги ЄС на $18 млрд.

Документ у п'ятницю оприлюднило Міністерство фінансів України.

"Підтримка в рамках інструменту надається за умови розуміння того, що органи державної влади країни зобов'язуються поступово скасувати тимчасові надзвичайні заходи у сфері економічної та фінансової політики, які були введені на час війни, у відповідний час і в належній послідовності", - зазначено також в документі.

Згідно з ним, особливо йдеться про монетарну політику та систему валютного курсу, регулювання фінансового сектору, управління державними підприємствами, свободу руху капіталу, а також режими оподаткування, акцизний збір та торговельні режими.

"Органи державної влади країни (України) також зобов'язуються після скасування воєнного стану відновити створені інститути економічної та фінансової політики в їхніх довоєнних повноваженнях", - наголошується в меморандумі.

Відповідно до нього, перед виділенням Єврокомісією другого та кожного наступного траншу Україна має надати заяву про виконання передбачених умов, а Єврокомісія здійснити її перевірку на основі консультацій з українськими органами та, де можливо, з компетентними міжнародними організаціями.

"Безпекова ситуація та її вплив на країну під час кожної оцінки, включаючи відповідні регіональні відмінності, повинні бути належним чином прийняті до уваги комісією", - зазначено також у документі.

Згідно з ним, Україна матиме можливість подати запит на субсидію щодо процентної ставки щороку до кінця лютого попереднього року, яка може бути надана за дотримання політичних передумов.

Крім того, Єврокомісія може переглянути цей меморандум у середині періоду з урахуванням розвитку військової агресії Росії та її наслідків для фінансових потреб України.

Макрофінансова допомога у вигляді кредиту терміном до 35 років із пільговим періодом 10 років складається з першого траншу в EUR3 млрд і наступних траншів, які можуть виплачуватись частинами з розміру близько EUR4,5 млрд на квартал.

Додаток до меморандуму містить 20 пунктів, які розбиті на чотири блоки: "Верховенство права", "Енергетика", "Структурні реформи та ефективне врядування" та "Макрофінансова стабільність".

Найбільше пунктів - сім - містить розділ "Верховенство права". Зокрема, йдеться про відбір у першому кварталі та призначення в другому нового голови НАБУ, відновлення з терміном у третьому кварталі Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів з урахуванням роботи Етичної ради, а також подальше зміцнення до кінця року потенціалу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Крім того, ставиться завдання удосконалення процедури відбору суддів та вторинного законодавства у сфері протидії відмиванню коштів, зокрема щодо бенефіціарної власності, розробки та прийняття всеосяжного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору, криміналізації великомасштабної контрабанди всіх товарів.

У розділі "Структурні реформи та ефективне врядування" п'ять пунктів, зокрема просування реформи митного адміністрування з поступовим удосконаленням протягом року ІТ-систем, управління персоналом та антикорупційних заходів, удосконалення процесу відбору незалежних членів наглядових рад та правлінь для найбільших держпідприємств та приведення законодавства у відповідність до вимог закону "Про адміністративну процедуру", який був ухвалений у лютому минулого року і набуде чинності в грудні цього року.

У цьому ж блоці очікуваний уже в лютому План дій з дерегуляції та покращення бізнес-клімату, удосконалення до квітня порталу електронного будівництва та інші подібні норми, аж до диджиталізації видачі ліцензій до кінця року, а також поступове приведення системи держзакупівель у відповідність до законодавства ЄС та збереження центральної ролі у закупівлях для охорони здоров'я ДП "Медичні закупівлі України".

Два інші блоки мають по чотири пункти. У частині енергетики йдеться про зміцнення правової та адміністративної бази для використання високих стандартів енергоефективності, підготовку у другому кварталі Плану дій з відновлення зруйнованої Росією енергоінфраструктури з прив'язкою до цілей зеленого переходу та прогресу до кінця року в реалізації дорожньої карти інтеграції ринку е/е з європейським.

Ще один пункт - щодо поліпшення роботи газового сектору шляхом обрання наглядової ради НАК "Нафтогаз України" та сертифікації оператора газових сховищ у першому кварталі та запуску у другому кварталі корпоративної реструктуризації Оператора газотранспортної системи України відповідно до узгодженої цільової моделі.

Нарешті у розділі "Макрофінансова стабільність" дорожня карта, що перегукується з Меморандумом з МВФ, щодо поетапного скасування тимчасових надзвичайних податкових заходів у першому півріччі та заходів щодо підтримки стабільності банківської системи. Два інші пункти з терміном у третьому кварталі стосуються вдосконалення процедури банкрутства, зокрема з можливістю списання боргів фізосіб, як у ЄС, та зміцнення страхового ринку з перевіркою Нацбанком України структур власності страховиків та їхньої відповідності пруденційним вимогам.

Меморандум передбачає також звітність про використання коштів та моніторинг макроекономічної та фіскальної ситуації і структурних політик.

Як повідомлялося, Єврокомісія 17 січня виділила Україні перший транш у розмірі EUR3 млрд.

Щомісячна потреба у фінансуванні дефіциту держбюджету у 2022 році, за даними Мінфіну та уряду, становила близько $5 млрд, проте лише у грудні цю суму було повністю залучено із зовнішніх джерел, тоді як у решту місяців нестачу довелося покривати Нацбанку у вигляді купівлі ОВДП - на загальну суму 400 млрд грн за рік.

Цього року уряд планує знизити дефіцит держбюджету до $3-4 млрд на місяць (сумарно $38 млрд за рік), розраховуючи на його фінансування США, МВФ та ЄС, а також залучити $17 млрд на екстрене відновлення.

За даними Мінфіну, загальна сума одержаної з початку війни макрофінансової допомоги ЄС сягнула EUR10,96 млрд. Ще $626 млн було виділено у вигляді грантів.