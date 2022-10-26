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Ексгенерала СБУ Наумова, який втік до Сербії, звинуватили ще й в розкраданнях
16:30 26.10.2022 |
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у шахрайстві та заволодінні понад 3,2 млн гривень колишньому генералу Служби безпеки України Андрію Наумову.
Наумов перебуває у міжнародному розшуку, а Україна вимагає його екстрадиції.
Раніше Україна надіслала Сербії запит про екстрадицію колишнього начальника головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, якого підозрюють в держзраді та допомозі російським військам у захопленні ЧАЕС.
За інформацією ДБР, у 2019 році Наумов очолював Державне агентство з управління Чорнобильською зоною відчуження, але вирішив піти працювати в СБУ. Таким чином він одночасно отримував заробітну платню як на держпідприємстві, так і в СБУ, а завдані державі збитки склали 3,2 млн гривень, додали у відомстві.
Ексгенералу СБУ повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Йому загрожує ув'язнення до 12 років з конфіскацією майна.
Наумов, якого президент України Володимир Зеленський назвав зрадником і позбавив звання бригадного генерала, залишив країну 23 лютого, за кілька годин до початку російського вторгнення.
У ДБР повідомили, що Андрій Наумов міг збирати й передавати російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю, зокрема, щодо систем безпеки зони відчуження ЧАЕС.
На початку червня Наумова затримали на прикордонному переході між Сербією і Північною Македонією. Поліція виявила у нього незадекларовані кошти: понад 600 тисяч євро та близько 125 тисяч доларів готівкою, а також коштовності.
Наумов перебуває у слідчому ізоляторі міста Ниш, проти нього висунули звинувачення у відмиванні грошей.
Підстави для екстрадиції
19 жовтня у сербському місті Ниш відбулося перше судове засідання у справі Наумова.
Зараз у високому суді Ниша розглядають дві справи щодо Наумова: про екстрадицію до України та підозру у відмиванні грошей.
"Ми досі офіційно не знаємо, чи вимагається екстрадиція на підставі якогось злочину загального характеру, чи це державна зрада", - повідомила BBC адвокат Наумова Таня Савич.
Савич каже, що її клієнт заявив у суді, що боїться за своє життя у разі екстрадиції в Україну. "У 2020 році на нього скоїли замах, і ми маємо вирок суду щодо особи, яка це вчинила. Він каже: якщо його екстрадують, це стане його смертним вироком", - стверджує Савич.
Джерело в українських спецслужбах повідомило, що екстрадицію вимагають за підозрою у корупції. Це суттєво підвищує шанс на екстрадицію у порівнянні зі справою про державну зраду.
Між Україною і Сербією діє Угода про міжнародну співпрацю у кримінальних справах, що регулює питання екстрадиції.
Хто такий Андрій Наумов
40-річний Андрій Наумов має великий досвід роботи в силових структурах України. Він 12 років працював в генпрокуратурі, в останні роки відповідав там за матеріально-технічне забезпечення.
Після цього недовго обіймав керівні посади в Державному агентстві з управління Чорнобильською зоною відчуження - це агентство відповідає за усі види господарської діяльності у зоні безпеки, яку окреслили довкола Чорнобильської АЕС після аварії 1986 року.
Звідти власне Наумов перейшов в Службу безпеки України після того, як в 2019 році її очолив колись близький соратник і навіть друг президента Зеленського Іван Баканов.
Журналісти-розслідувачі, зокрема, "Радіо Свобода" називали Наумова "давнім другом та правою рукою" Баканова, хоча самі посадовці таких оцінок ніколи не коментували.
В СБУ Наумов отримав посаду начальника головного управління внутрішньої безпеки, а рік потому, в 2020 році, президент Зеленський присвоїв йому перше в історії СБУ звання бригадного генерала.
Андрій Наумов завжди вів вкрай непублічне життя, він уникав спілкування з журналістами, а діяльність управління, яке він очолював, була фактично засекреченою.
Водночас він - фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Ще у статусі начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ фігурував у розслідуванні журналістів "Схем" про набуття елітного майна, неспівставного з офіційними доходами держслужбовця.
Ані Наумов, ані керівництво СБУ таких обвинувачень не коментували.
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