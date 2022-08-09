Держателі ВВП-варантів України схвалили її пропозицію про відтермінування виплат та перегляд умов щодо них

Держателі приблизно 93% умовної вартості ВВП-варантів, що перебувають в обігу, були представлені на зборах зі схвалення пропозицій України про відтермінування виплат та перегляд умов щодо них, приблизно 91% таких власників проголосував "за".

"Відповідно... необхідний кворум було досягнуто, і Україна отримала необхідні згоди на користь Надзвичайного рішення", - наголошується у біржовому повідомленні у вівторок.

Згідно з ним, ці результати є попередніми, а остаточні результати Україна оголосить після зборів 10 серпня 2022 року, на яких буде розглянуто також пропозицію про відтермінування виплат за єврооблігаціями країни та держкомпаній під держгарантії.

Україна нагадала, що останній термін голосування щодо них - о 17:00 за нью-йоркським часом у вівторок, 9 серпня. Необхідна підтримка понад 2/3 власників єврооблігацій усіх випусків та понад 50% - кожного випуску.

Як повідомлялося, Україна 20 липня запропонувала власникам єврооблігацій з 1 серпня відтермінувати всі виплати за ними та строки погашення на два роки, зі збереженням поточної ставки прибутковості. Після цього терміну відсотки можуть бути виплачені одразу або капіталізовані.

Щодо ВВП-варантів було запропоновано добровільно відтермінувати на 14 місяців виплати за ними, що припадають на 2023 рік, обмежити можливу суму виплат у 2025 році 0,5% ВВП за 2023 рік, продовжити термін обігу цих інструментів на рік і одночасно надати право Україні повністю або частково викупити їх у 2024-2027 роках. З урахуванням продовження термін обігу ВВП-варантів на рік останнім звітним роком стає 2039, а кінцевою датою - дата виплати, що припадає на 2041 рік.

Уряд пропонує, щоб виплата за ВВП-варантами, що припадає на 31 травня 2023 року і оцінюється приблизно в $100 млн, була відтермінована до 1 серпня 2024 року, а на її суму буде нараховано процентний дохід за ставкою 7,75% річних.

Крім того, міжнародні партнери України у рамках G7 та Паризького клубу кредиторів заявили про готовність призупинити виплату боргу України до кінця 2023 року з можливістю продовження відтермінування ще на один рік. Вони також наполегливо закликали приватних кредиторів прийняти пропозицію України щодо відтермінування виплат щодо її єврооблігацій та зміни умов щодо ВВП-варантів.

Згідно з початковими умовами ВВП-варантів, які були випущені в рамках реструктуризації держборгу України в 2015 році замість єврооблігацій на умовну суму близько $3 млрд 239,32 млн, якщо приріст ВВП за рік буде нижчим за 3% або реальний ВВП буде меншим за $125,4 млрд, виплат за паперами не буде. Якщо приріст реального ВВП становитиме від 3% до 4%, виплата за паперами становитиме 15% перевищення показника ВВП над 3%, а якщо вище 4% - то ще плюс 40% перевищення показника ВВП над 4%.

Таким чином, Україна у 2023 році має виплатити 0,06% ВВП, або близько $120 млн, а з урахуванням викупу Мінфіном ВВП-варантів на ринку на умовну суму $604,262 млн - близько $97,6 млн.

Крім цього, з 2021 до 2025 року платежі обмежені 1% ВВП. Відсутність будь-яких обмежень щодо виплат після 2025 року у разі швидкого зростання ВВП критикували окремі політики та експерти всередині країни.

За час обігу вартість ВВП-варантів сягала 110% умовної суми і навіть більше. Перед початком повномасштабного вторгнення РФ вона становила близько 60%, потім падала нижче за 20%, на початок червня відновилася до 38,8%, а зараз знову знизилася до 27,3%.

