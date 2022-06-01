США направят Украине реактивные системы залпового огня

Вашингтон намерен предоставить Украине ограниченное количество "более современных ракетных систем" средней дальности, которые "позволят с большей точностью поражать ключевые цели на поле боя в Украине", заявил президент США Джо Байден в гостевой статье для газеты The New York Times, опубликованной в ночь на среду, 1 июня.

При этом, по словам Байдена, США не будут поощрять и не позволят Украине "наносить удары за пределами своих границ".

Дальнобойные боеприпасы в Украину поставляться не будут

В тот же день высокопоставленный представитель Белого дома заявил на условиях анонимности, что США направят Украине передвижные ракетные установки М142 HIMARS (аббревиатура расшифровывается как "высокомобильная артиллерийская ракетная система". - Ред.), использующие высокоточные боеприпасы с дальностью стрельбы до 80 км. Теоретически они могут поражать цели на расстоянии в сотни километров, но боеприпасы для более дальней стрельбы поставляться в Украину не будут.

"Данные системы будут использоваться украинцами для отражения российских атак на территории Украины, но они не будут использоваться против России (на ее территории. - Ред.)", - подчеркнул чиновник. РСЗО станут частью нового транша военной помощи Украине на сумму в 700 млн долларов, включающего также вертолеты, противотанковые системы Javelin, тактические транспортные средства, запасные части и многое другое.

РФ озабочена возможностью поставок РСЗО Украине

Ранее, 26 мая,министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поставки странами Запада оружия, способного достичь российской территории, стали бы "серьезным шагом к неприемлемой эскалации".

В свою очередь, посол РФ в Вашингтоне Алексей Антонов выразил озабоченность возможностью поставок Украине дальнобойных РСЗО из США. "Есть риск, что такие средства разместят вблизи российских границ, и у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам", - написал Антонов в Telegram-канале диппредставительства РФ.